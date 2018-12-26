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Из-за страшной непогоды без света в Украине оказались полтысячи населенных пунктов
Из-за сложных погодных условий в Украине без света остались жители 479 населенных пунктов. Из-за срабатывания автоматической защиты линий электропередачи обесточены города и села в десяти областях страны.
Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, без света остались жители 172 населенных пунктов в Днепропетровской области, 119 — Полтавской, 68 — Кировоградской, 47 — Луганской, 33 — Харьковской, 12 — Черкасской, по 9 — в Сумской и Донецкой, 8 — в Черниговской и двух населенных пунктов в Николаевской области.
Работы по восстановлению электроснабжения населенных пунктов проводят бригады облэнерго.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Министерство внутренних дел Украины опубликовало карту страны с указанием областей, которые больше всего пострадали из-за непогоды.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!
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