Украинцев предупредили о новом ухудшении погоды

Происшествия

Украинские спасатели сообщают о новом ухудшении погоды в Украине — по данным Укргидрометцентра, 26−27 декабря будет снежить, местами ожидаются порывы ветра 15−20 метров в секунду, температура в среду ночью 4−10 градусов мороза. Тем не менее днем на юге и западе может потеплеть до 3 градусов тепла, что будет сопровождаться гололедицей.

«Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также усложнить работу органов коммунального хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В соответствии с оперативной инфомацией по состоянию на 7:00 26 декабря, в настоящее время движение транспорта осложнено в Полтавской области — на трассе М-03 между с. Красногоровка Великобагачанского р-на и с. Червоное Хорольского района. В этом районе образовался затор около 20 км.

Также проблемы наблюдаются на дороге Золотоноша — Кременчуг (трасса Н-08) в районе села Липовое. Там в заторе находятся около 50 автомобилей.

Небольшой затор из 10 автомобилей наблюдается также в Черкасской области на автотрассе Золотоноша — Кременчуг (трасса Н-08).

На других автодорогах государственного и местного значения проезд обеспечен.

Напомним, 25 декабря в Украине заторы на дорогах были зафиксированы в пяти регионах Украины.

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