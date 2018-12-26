31.31 34.71
Киев: -5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинцев предупредили о новом ухудшении погоды

7:54 26 декабря 2018   17
Затор на дороге
Инф. «ФАКТОВ»

Украинские спасатели сообщают о новом ухудшении погоды в Украине — по данным Укргидрометцентра, 26−27 декабря будет снежить, местами ожидаются порывы ветра 15−20 метров в секунду, температура в среду ночью 4−10 градусов мороза. Тем не менее днем на юге и западе может потеплеть до 3 градусов тепла, что будет сопровождаться гололедицей.

«Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах и улицах, а также усложнить работу органов коммунального хозяйства», — говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В соответствии с оперативной инфомацией по состоянию на 7:00 26 декабря, в настоящее время движение транспорта осложнено в Полтавской области — на трассе М-03 между с. Красногоровка Великобагачанского р-на и с. Червоное Хорольского района. В этом районе образовался затор около 20 км.

Также проблемы наблюдаются на дороге Золотоноша — Кременчуг (трасса Н-08) в районе села Липовое. Там в заторе находятся около 50 автомобилей.

Небольшой затор из 10 автомобилей наблюдается также в Черкасской области на автотрассе Золотоноша — Кременчуг (трасса Н-08).

На других автодорогах государственного и местного значения проезд обеспечен.

Напомним, 25 декабря в Украине заторы на дорогах были зафиксированы в пяти регионах Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..

Киев
-5

Ветер: 4 м/с  С
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины