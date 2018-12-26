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Украина

Снегопады в Украине: появилась карта проблемных дорог

9:09 26 декабря 2018   21
Снег на дорогах
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине опубликовали карту, на которой показали осложнения на дорогах, связанные с непогодой. Водителям рекомендуют по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте, а синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.

«К сожалению, до сих пор обесточенными остаются около 550 населенных пунктов. Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена», — сообщают в министерстве внутренних дел.

Тем временем в «Укравтодоре» уточнили информацию о введении временных ограничений движения:

Кировоградская область

С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного транспорта и пассажирского транспорта;
С 13:00 25.12.2018 ограничено движение для всех видов транспортных средств на, а / д М-13 Кировоград-Платоново и М-04 на участке Знаменка-Александрия.

Черкасская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта на следующих а/д государственного значения:

  • Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (ч / з Кременчуг) -Мариуполь, км 81 + 300 — 169 + 117;
  • Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 — 241 + 622.

Полтавская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение для крупногабаритного и общественного транспорта по дорогам общего пользования государственного значения по области.

Днепропетровская область

С 00:00 26.12.2018 ограничено движение крупногабаритного и пассажирского транспорта на участках а/д:

  • М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 72 + 088−151 + 680;
  • Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через Кременчуг) — Мариуполь, км 296 + 735 — 370 + 915;
  • Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, км 81 + 735 — 105 + 313.

По состоянию на 06:00 26.12.2018 завершаются работы по восстановлению проезда на дорогах:

Кировоградской области: Н-23 Кропивницький- Кривой Рог-Запорожье, в районе с. Братолюбовка;

Николаевской области: М-13 Кропивницкий-Платоново, км 76 + 140 (6 участков заносов)

Черкасской области: Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, 10 км до границы Полтавской области;

Полтавской области: Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, на границе с Черкасской областью.

Сейчас затруднен проезд к 4-м населенным пунктам в Кировоградской области: дороги М-12, М-13, М-22, Н-23 и к одному населенному пункту в Черкасской области: дороге Н-08 (ориентировочный срок восстановления проезда 10:00 26.12.2018).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что во вторник, 26 декабря, в западных, северных областях, а до конца суток и в большинстве областей Украины, будет сильный ветер, снег и метели.

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