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Снегопады в Украине: появилась карта проблемных дорог
В Украине опубликовали карту, на которой показали осложнения на дорогах, связанные с непогодой. Водителям рекомендуют по возможности воздерживаться от поездок на собственном транспорте, а синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.
«К сожалению, до сих пор обесточенными остаются около 550 населенных пунктов. Надеемся, что в ближайшее время проблема будет решена», — сообщают в министерстве внутренних дел.
Тем временем в «Укравтодоре» уточнили информацию о введении временных ограничений движения:
Кировоградская область
С 13:00
С 13:00
Черкасская область
С 00:00
- Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (ч / з Кременчуг) -Мариуполь, км 81 + 300 — 169 + 117;
- Н-01 Киев-Знаменка, км 123 + 850 — 241 + 622.
Полтавская область
С 00:00
Днепропетровская область
С 00:00
- М-04 Знаменка — Луганск — Изварино, км 72 + 088−151 + 680;
- Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье (через Кременчуг) — Мариуполь, км 296 + 735 — 370 + 915;
- Н-23 Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, км 81 + 735 — 105 + 313.
По состоянию на 06:00
Кировоградской области: Н-23 Кропивницький- Кривой Рог-Запорожье, в районе с. Братолюбовка;
Николаевской области: М-13 Кропивницкий-Платоново, км 76 + 140 (6 участков заносов)
Черкасской области: Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, 10 км до границы Полтавской области;
Полтавской области: Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье, на границе с Черкасской областью.
Сейчас затруднен проезд к 4-м населенным пунктам в Кировоградской области: дороги М-12, М-13, М-22, Н-23 и к одному населенному пункту в Черкасской области: дороге Н-08 (ориентировочный срок восстановления проезда 10:00 26.12.2018).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что во вторник, 26 декабря, в западных, северных областях, а до конца суток и в большинстве областей Украины, будет сильный ветер, снег и метели.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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