Украина предложила России провести большой обмен пленными: названа дата

Украина

Украина выступила с предложением обменять удерживаемых в Украине, России, а также на оккупированных территориях Донбасса, 5 января 2019 года. Предлагается произвести обмен в формате 22−22 (с Россией) и 72−19 (с ОРДЛО) 5 января 2019 года. Ранее сообщалось, что Россия и подконтрольная ей администрация ОРДЛО отказались от обмена 27 декабря.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона вышла на ОБСЕ с инициативой провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы, на которой еще раз обсудить вопрос освобождения заложников и политзаключенных.

«Мы готовы помиловать и передать ОРДЛО 72 сепаратистов в обмен на 19 заложников на оккупированных территориях. Украина готова к более широкому компромиссу — ради освобождения наших ребят — и на практике это демонстрирует. Также мы готовы немедленно передать РФ 22 их граждан, задержанных и осужденных в Украине», — сообщила Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook.

Эксклюзивное интервью с Ириной Геращенко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путину плевать на своих граждан, которых он посылает убивать украинцев».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», гражданин России Валерий Иванов, который отбывал наказание в Дрогобычской исправительной колонии № 40 за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков и просивший включить его в списки для обмена, умер в результате несчастного случая.

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