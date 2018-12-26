Судно «Норд» не удалось продать со второго раза: названа причина

Украина

Арестованное судно «Норд» из оккупированного Крыма не смогли продать на торгах со второй попытки. В этот раз цену лота снизили на 10%.

Так, согласно данным Системы электронных торгов конфискованным имуществом, торги, запланированные на 26 декабря, не состоялись, поскольку поступила только одна заявка покупателя, однако и ее отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса в размере 101 тысяча 636 грн, сообщает «Громадське».

Как писали «ФАКТЫ», первые торги по продаже «Норд» были проведены 7 ноября, однако признаны несостоявшимися в связи с отклонением всех заявок покупателей.

Судно-нарушитель под флагом РФ было задержано украинскими пограничниками 25 марта 2018 года. Судно следовало из аннексированного Крыма. 2 апреля капитану «Норда» было объявлено подозрение за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, а члены экипажа не понесли даже административного наказания.

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