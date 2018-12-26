Патриотка за деньги: сеть возмутило признание любимой ведущей Путина о ТВ

Мир

В сети жестко высмеяли заявление телеведущей российского Первого канала Екатерины Андреевой, которая сказала, что не смотрит ТВ из-за агрессии.

«Я объясню, почему не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья», — заявила ведущая в интервью ВВС и добавила, что не хочет, дабы ее «нейроны, связи в мозге» были разрушены тем, кто «агрессивен очень с экрана».

«Приходите вы в ресторан, а повар вас кормит и говорит: я не ем то, что готовлю — я берегу свой желудок», — комментируют заявление пропагандистки Путина в Twitter «Усы Пескова».

Приходите вы в ресторан, а повар вас кормит и говорит: я не ем то, что готовлю — я берегу свой желудок pic.twitter.com/qM2jrfdXrq — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 декабря 2018 г.

Интернет-пользователи резко отозвались на заявление пропагандистки, которая, собственно, принимает участие в производстве «информационного продукта» в России:

«Я хоть новости веду,

Но здоровье берегу

Телевизор не включаю

Там агрессия,

В п… ду»!

«Гражданка Черногории, жена хорватского усташа, Андреевна Котьюша. Пэтриотка. Свои нейронные связи бережет, а наши разрушает».

«Одна из тех, кто потом будет говорить — мы ничего не знали, время было такое…»

«Все она понимает. Особенно когда зарплатку получает. На ТВ в 2014 была дана команда — больше ада! Особенно по Украине. Те, кто не захотел — ушли. Остальные предпочли остаться».

Прошелся по Андреевой и ресурс «Лентач».

Не отстали и комментаторы:

«Не один умный дилер, не употребляет то дерьмо, которым барыжит».

«А то, что она лет 20 всю эту агрессию несла с экранов телевизоров и выливала на нас, на ее здоровье не отразилось?»

«По сути она призналась, что ТВ — это пропаганда для быдла».

«Не удивлюсь, что у этой Кати, еще и гражданство, к примеру, Израиля есть, на случай экстренной эвакуации своих нейронов в безопасное место».

«Пропаг*ндонша Андреева не смотрит г*вно, которое она сама впихивает глупым русским».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист «Новой газеты» Слава Тарощина подвела итоги телевизионного года в России: «Никакому Оруэллу не могла бы присниться новая историческая общность людей, управляющая великим народом непосредственно из телевизора».

Также сообщалось, что российские пропагандисты попытались высмеять новоизбранного когрессмена американку Александру Окасио-Кортес, но сами попали впросак: ей приписали глупые высказывания, сославшись на американский ресурс, который оказался пародийным и сатирическим.

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