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Патриотка за деньги: сеть возмутило признание любимой ведущей Путина о ТВ
В сети жестко высмеяли заявление телеведущей российского Первого канала Екатерины Андреевой, которая сказала, что не смотрит ТВ из-за агрессии.
«Я объясню, почему не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья», — заявила ведущая в интервью ВВС и добавила, что не хочет, дабы ее «нейроны, связи в мозге» были разрушены тем, кто «агрессивен очень с экрана».
«Приходите вы в ресторан, а повар вас кормит и говорит: я не ем то, что готовлю — я берегу свой желудок», — комментируют заявление пропагандистки Путина в Twitter «Усы Пескова».
Приходите вы в ресторан, а повар вас кормит и говорит: я не ем то, что готовлю — я берегу свой желудок pic.twitter.com/qM2jrfdXrq— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 декабря 2018 г.
Интернет-пользователи резко отозвались на заявление пропагандистки, которая, собственно, принимает участие в производстве «информационного продукта» в России:
«Я хоть новости веду,
Но здоровье берегу
Телевизор не включаю
Там агрессия,
В п… ду»!
«Гражданка Черногории, жена хорватского усташа, Андреевна Котьюша. Пэтриотка. Свои нейронные связи бережет, а наши разрушает».
«Одна из тех, кто потом будет говорить — мы ничего не знали, время было такое…»
«Все она понимает. Особенно когда зарплатку получает. На ТВ в 2014 была дана команда — больше ада! Особенно по Украине. Те, кто не захотел — ушли. Остальные предпочли остаться».
Прошелся по Андреевой и ресурс «Лентач».
Не отстали и комментаторы:
«Не один умный дилер, не употребляет то дерьмо, которым барыжит».
«А то, что она лет 20 всю эту агрессию несла с экранов телевизоров и выливала на нас, на ее здоровье не отразилось?»
«По сути она призналась, что ТВ — это пропаганда для быдла».
«Не удивлюсь, что у этой Кати, еще и гражданство, к примеру, Израиля есть, на случай экстренной эвакуации своих нейронов в безопасное место».
«Пропаг*ндонша Андреева не смотрит г*вно, которое она сама впихивает глупым русским».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналист «Новой газеты» Слава Тарощина подвела итоги телевизионного года в России: «Никакому Оруэллу не могла бы присниться новая историческая общность людей, управляющая великим народом непосредственно из телевизора».
Также сообщалось, что российские пропагандисты попытались высмеять новоизбранного когрессмена американку Александру Окасио-Кортес, но сами попали впросак: ей приписали глупые высказывания, сославшись на американский ресурс, который оказался пародийным и сатирическим.
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