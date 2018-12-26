Украина

Машины стоят в пять рядов: в сети показали видео перекрытой трассы в Полтавской области

Из-за сильного снегопада, накрывшего Полтавщину 24−25 декабря, на автомагистралях образовались многокилометровые заторы . Оказалась заблокированной и трасса международного значения «Киев -Харьков», на которой еще вечером 24 декабря, дорожники укладывали асфальт . Проблемы с движением автотранспорта здесь начались утром 25 января, и с каждым часом ситуация только ухудшалась.

Группа «ХС. Харьков» опубликовала в Facebook видео с харьковской трассы, на подъездах к Хоролу. Машины стоят в несколько рядов. В многокилометровых пробках застряли как многотонные фуры и автобусы, так и легковые авто и бусики.

Многие путники опоздали на свои рейсы в аэропортах. Кто-то не успел вовремя добраться на работу.

Ситуацию осложняет то, что некоторые водители, нарушая правила, едут против движения транспорта, причем в несколько рядов. Это затрудняет проезд даже для спецтехники. В нескольких случаях дорожная техника заблокирована вместе с остальным транспортом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что к 9:00 26 декабря на самом проблемном участке трассы «Киев — Харьков» началось движение, которое регулируют сотрудники полиции, пропуская небольшие партии транспорта в обе стороны. Здесь заработала техника автодора и ГСЧС. Затор уменьшился до 20 километров. На этом участке действуют три передвижных пункта обогрева. А с 11:00 26 декабря въезд в Полтавскую область закрыли.

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