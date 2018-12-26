Названы области, где затруднено движение транспорта из-за снегопадов

Украина

В связи с непогодой и сильными снегопадами наиболее серьезная ситуация сложилась на границе Полтавской и Черкасской областей. Вследствие снежных заносов там скопилось около 200 автомобилей. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Также 200 автомобилей заблокированы в Чернобаевском районе Черкасской области между селами Ирклиев и Первомайское.

«Ситуация осложняется тем, что, с другой стороны грузовик перекрыл движение транспорта, поэтому снегоуборочная техника не может добраться до места образования затора. Из ближайшей воинской части направлен БТР для освобождения пути», — пояснили в полиции.

Там, где образовались пробки, организованы пункты обогрева. Для пассажиров и водителей готовят горячий чай, также дают одеяла. Кроме того, полицейские пытаются организовать объезд транспорта через Золотоношу и Драбов, чтобы вывести транспорт на трассу Киев-Харьков.

Также в Сумской области из-за ухудшения погодных условий на автодороге Т-1705 «Грунь-Мала-Павловка» возле с. Гнелицький Яр Ахтырского района в заторе оказались 5 автомобилей и автобус без пассажиров.

Кроме того, на посту «Климентово» патрульные полицейские Сумской области останавливают грузовой транспорт, чтобы избежать образования большого затора. Пока на посту находится 8 автомобилей.

В Николаевской области на трассе М-13 в настоящее время заблокировано движение транспорта в связи со снежными наметами с полей высотой в 1 метр. В снежном плену стоит около 40 большегрузных и 15 легковых авто.

В Кировоградской области на дорогах общего пользования ограничено движение большегрузного и пассажирского транспорта и ограничено движение всех видов транспорта на автодорогах общего пользования М-13 Кировоград-Платоново и М-04 на участке Знаменка-Александрия.

В Днепропетровской области затруднено движение транспорта на автодорогах Софиевского, Криворожского и Пятихатского районов.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий, в некоторых областях Украины будут закрыты дороги для пассажирских перевозок и крупногабаритного транспорта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Полтавщине из-за непогоды отменены практически все автобусные рейсы.

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