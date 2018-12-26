Киевская афиша: 27 декабря—9 января

Культура

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

27 и 28 декабря — «Новогодний Штраус-концерт»,

29 и 30 декабря, 2 и 3 января в 12:00 и 19:00, 31 декабря в 12:00 и 17:00, 4 января и 6 января в 12:00, 5 января в 19:00 — балет «Щелкунчик»;

4 января в 19:00 и 5 января в 12:00 — «Сказка о царе Салтане»;

6 января в 19:00 — «Новогодне-рождественский концерт»;

8 января — балет «Корсар»;

9 января — опера «Травиата».

Начало в 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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4—6 января 2019 года открываются двери Рождественского городка. В программе: развлечения, праздничные спектакли, сюрпризы, экскурсия по зимнему зоопарку, лотерея с ценными призами, кинопоказы.

Адрес: ул. Малинская, 16, метро «Академгородок».

Вход и все развлечения бесплатные.

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До 7 января ежедневно с 10:00 до 22:00 открыта рождественско-новогодняя локация на левом берегу «Зимняя «Страна мечты». В программе: концерт фольклорно-этнографического ансамбля «Калина» (6 января, в 19:00); ансамбля «Бурдон Фолк Бенд» (7 января, в 16:00); ансамбля «Божичі» (7 января, в 17:00); рок-группы The Doox (7 января, в 18:00); группы «Хорея Козацька» (7 января, в 19:30). Также работают резиденция святого Николая, ярмарка, аттракционы. 31 декабря — встреча Нового года (начало в 21:00); 1 января — новогодний гала-концерт (начало в 18:00); 6 января — Святвечер (начало в 18:00); 7 января — рождественский концерт и звездный вертеп (начало в 16:00).

Адрес: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15, метро «Левобережная».

Вход свободный.

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7 января в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины состоится празднование Рождества. В программе: рождественская служба в церкви Святого архистратига Михаила, колядки, вертеп.

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 50 грн.

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До 13 января 2019 года в Центральном доме художника проходит Всеукраинская рождественская выставка. В экспозиции представлены живопись, графика, скульптурные композиции более 400 украинских художников.

Адрес: ул. Сечевых Стрельцов, 1/5.

Вход свободный.

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До 18 января 2019 года в галерее современного искусства «Триптих АРТ» открыта выставка «Малий зимовий скульптурний…», на которой представлены скульптуры из бронзы, дерева, акрила, бумаги и керамики.

Адрес: ул. Десятинная, 13.

Вход свободный.

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До 19 января 2019 года в Доме образования и культуры «Мастер Класс» проходит выставка скульптур «В мастерской Нелли Исуповой».

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 57б.

Вход свободный.

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До 29 января ежедневно с 12:00 до 22:00 на Контрактовой площади можно посетить «Страну Северного сияния». В программе: праздничный концерт; елка, украшенная игрушками в стиле творчества художницы Марии Примаченко; снежная горка; колесо обозрения; ярмарка; резиденция святого Николая; парк иллюминаций; фантастические арт-объекты.

Вход свободный.

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До 25 февраля 2019 года в Музее Ивана Гончара проходит выставка «Борисовских икон». Автор идеи и куратор выставки — внук основателя музея Ивана Гончара иеродиакон Януарий, который приобрел и передал музею 250 икон.

Адрес: ул. Лаврская, 19.

Цена: от 10 грн.

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До 24 марта 2019 года в Национальном музее украинского народного декоративного искусства открыта выставка народной художницы Украины Марии Примаченко «Фантасмагории». В экспозиции более ста работ. Впервые будут представлены рисунки, созданные художницей в 1940-х годах.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: от 10 грн.

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Туристическая компания ProUkraine проводит бесплатные экскурсии: 29 декабря в 13:30 и 30 декабря в 14:00 — «Новый год и Рождество в Киеве в старину и сегодня» (сбор возле входа во Флоровский монастырь, с улицы Притиско-Никольской). 30 декабря в 13:00 — «Героические истории и трагедии Бабьего Яра» (сбор возле памятника Татьяне Маркус, метро «Дорогожичи»).

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