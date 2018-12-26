Общество

В Черкассах школьников раньше времени отправили на зимние каникулы

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые охватили большинство областей Украины, в Черкассах приостановили обучение в школах и профтехучилищах. Также закрыли детские садики. Решение горсовета принято на срок с 26 по 29 декабря включительно, сообщает местный ресурс chmr.gov.ua.

Вопрос был рассмотрен на заседаниях местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также — исполнительного комитета

По информации директора департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета Сергея Воронова, учебный процесс в заведениях области образования будет возобновлен уже с 14 января после зимних каникул.

Напомним, из-за непогоды в Украине без света остались жители 479 населенных пунктов . Обесточены города и села в десяти областях страны.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о вынужденных каникулах в школах Херсонах , Кривого Рога, где без отопления оставались десятки школ и детских садиков.

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