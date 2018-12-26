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90-летняя украинка пожертвовала 10 тысяч долларов на помощь армии
Средства женщина передала благотворительному фонду «Повернись живим», который с весны 2014 года занимается помощью ВСУ.
О такой щедрости волонтеры написали на страничке фонда в соцсетях: «Десять тысяч долларов. Такую сумму только что на счет фонда «Повернись живим» перечислила жительница Западной Украины, которой более 90 (!) лет. Мы не можем публиковать ее фото и называть ее имя, но можем рассказать, что она, простая женщина, следит за страницей фонда в Facebook, знает как зовут наших сотрудников и, конечно, болеет за будущее Украины. Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте «за 90» женщина говорит: «Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь — деньги на лекарства себе оставила».
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«Средства, переведенные благодетельницей, мы потратим на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях», — пообещали в фонде.
«Не читайте этот пост. Потому что он разорвет вас на куски. Я сохраню его для всех, кто спрашивает меня о моральных авторитетах, на которых я равняюсь. Весь фонд вытирает слезы. И вы будете тоже», — прокомментировал новость основатель фонда Виталий Дейнега.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 68-летний волонтер побывал в зоне боевых действий 280 раз.
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