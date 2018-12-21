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40 тысяч гривен за урок вождения: деньги помогут сбыться мечтам больных детей (фото)
Уже четвертый год подряд «Сніданок з 1+1» проводит благотворительный марафон ко Дню святого Николая. Вместе с Русланом Сеничкиным его провели ведущая ТСН и куратор проекта «Здійсни мрію» Лидия Таран и ее дочь Василина. По предварительным подсчетам, в этом году организаторам удалось собрать 1 миллион 120 тысяч гривен. Все деньги пойдут на осуществление мечты тяжелобольных детей, которые борются за свою жизнь и будущее. Проект «Здійсни мрію» несколько лет поддерживает и газета «ФАКТЫ», а его участники становятся героями резонансных публикаций нашего издания.
— «Здійсни мрію» эмоционально достаточно сложный проект, — призналась «ФАКТАМ» Лидия Таран. — Но он очень заряжает всю нашу команду. Поверьте, нет ничего лучше, чем видеть глаза ребенка, которые светятся счастьем!
В этом году среди лотов благотворительного аукциона были не только технические новинки, авиабилеты, путешествия, но и подарки от украинских звезд. Лот Владимира Зеленского — встреча на съемках сериала «Слуга народа 3» — принес в благотворительную копилку марафона «Здійсни мрію» 89 тысяч гривен.
Влад Яма согласился провести два танцевальных мастер-класса для пользователей, которые предложили самые высокие ставки за его лот.
За билеты на концерт Тины Кароль фанаты выложили 59 тысяч гривен, а за урок экстремального вождения на внедорожнике от ведущего «Мира наизнанку» Дмитрия Комарова — 40 тысяч гривен.
Среди лотов были: грузинский ужин с Иракли Макацария, общение с Ником Вуйчичем, роботом Софией и платье от Ольги Навроцкой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в День святого Николая под Одессой зафиксировали сразу пять национальных рекордов, в том числе рекорд благотворительности.
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