Мы победили под Сталинградом, впереди – Курская дуга, — Филарет о создании ПЦУ

Украина

Экс-предстоятель УПЦ КП, митрополит Филарет на вручении почетной награды «За интеллектуальную отвагу» независимого культурологического журнала «Ї» во Львове сравнил этапы создания ПЦУ с событиями Второй мировой войны. Об этом пишет сайт Еспресо ТВ.

«Борясь за автокефалию, мы укрепляем Украинское государство. А крепкое Украинское государство является залогом мира в Европе. Поэтому внимание всего мира было приковано к этому Собору и вообще — к признанию Украинской церкви. Мало кто понимал, почему это Европа вся интересуется, будет ли Томос, не будет. Почему этому способствовали Соединенные Штаты Америки? Потому что это имеет эпохальное значение — не только для Украины, но и для Европы и для всего мира», — отметил Филарет во время вручения премии.

При этом экс-глава УПЦ КП призвал не опускать руки и не думать, что борьба закончилась. Получение автокефалии Филарет сравнил с победой под Сталинградом.

«Но до Берлина еще далеко. Еще будет Курская дуга. За государство боремся, а коррупцию преодолеть не можем. А это — большой грех. Говорим правду, а делаем неправду. Для чего вы говорите про правду, когда вы действуете несправедливо? Говорить все могут и красиво могут говорит, а сделать не могут, хотя и хотят, а не могут», — отметил церковный деятель.

По мнению Филарета, для полного очищения требуется покаяние в своих грехах, но покаяние не «извините» или «перепрошую», а изменение образа своей жизни и действий. Только в этом случае Бог увидит исправления и благословит.

«Так же 70 лет церковь наша находилась как в Вавилонском плену. 70 лет! Но, будучи в плену атеизма, безбожия, советизации этой, сохраняла веру… Если мы будем жить благочестиво, просит Божьей помощи, Господь не отвергнет нас. И мы верим, что Украина есть и будет. И никакая враждебная сила ее не преодолеет», — отметил он.

Издание напоминает, что орден «За интеллектуальную отвагу» — серебряная награда, которая ежегодно вручается Капитулой независимого культурологического журнала «Ї». Кавалерами ордена являются 35 человек, в частности, Борис Тарасюк, Наталья Яковенко, Мирослав Попович, Вячеслав Брюховецкий, Григорий Грабович, епископ Борис Гудзяк, Мустафа Джемилев, Николай Княжцицкий, Евгений Захаров, Леонид Финберг, Евгений Быстрицкий и другие.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

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