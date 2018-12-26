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В Украине создали онлайн карту переходов из УПЦ (МП) в ПЦУ
В Украине создали интерактивную карту переходов храмов Московского патриархата в единую поместную православную церковь Украины (ПЦУ).
15 декабря был проведен Всеукраинский объединительный православный собор. В течение двух недель после объединительного Собора в ПЦУ решили перейти более двух десятков таких приходов во главе со своими священниками.
Для того чтобы фиксировать такие переходы и их детали, редакция Религиозно-информационной службы Украины создала интерактивную карту, где будет фиксировать эти факты.
Как сообщили в службе, представленная карта — попытка каталогизировать все освещенные случаи выхода общин из УПЦ (МП) и продемонстрировать действительные масштабы и географию этого явления.
Карта интерактивная и будет обновляться. Нажав на отметку (они четырех видов), можно узнать информацию: населенный пункт, название храма/прихода, дату перехода, в отдельных случаях — обстоятельства изменения юрисдикции, а также ссылки на новости с подробной информацией.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в Винницкой области шесть приходов вышли из подчинения Московского патриархата. В Православную церковь Украины перешли приходы в Виннице, Козятинском, Калиновском и Винницком районах.
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