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Плюс один приход: к ПЦУ присоединилась первая община УПЦ МП в Тернопольской области
Приход Украинской православной церкви Московского патриархата в селе Требуховцы Бучацкого района Тернопольской области перешел к Поместной Автокефальной Православной Церкви Украины. Об этом сообщает Тернопольская епархия ПЦУ.
«Высокопреосвященнейший Нестор, архиепископ Тернопольский и Кременецкий, удовлетворил ходатайство общины храма Благовещения Пресвятой Богородицы села Требуховцы Бучацкого района и принял ее в состав Тернопольской епархии Православной Церкви Украины», — говорится в сообщении.
Соответствующий указ издан 26 декабря 2018 года. Настоятелем общины назначен протоиерей Степан Татарин.
Таким образом первая община УПЦ МП в Тернопольской области перешла к Поместной Православной Церкви.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Винницкой области шесть приходов вышли из протектората Московского патриархата. В частности, в Православную церковь Украины перешли приходы в Виннице, Козятинском, Калиновском и Винницком районах. Кроме того, ранее сообщалось о присоединении к автокефальной Православной церкви Украины первого прихода Московского патриархата в Хмельницкой области.
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