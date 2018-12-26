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В Винницкой области шесть приходов перешли в Православную церковь Украины
В Винницкой области шесть приходов вышли из протектората Московского патриархата. В Православную церковь Украины перешли приходы в Виннице, Козятинском, Калиновском и Винницком районах. Ранее сообщалось о присоединении к автокефальной Православной церкви Украины первого прихода Московского патриархата в Хмельницкой области.
Как сообщают в Православной церкви Украины, в Виннице к ПЦУ присоединился приход скального Свято-Троицкого храма, что на берегу Южного Буга. Сообщается, что почти все прихожане поддержали своего настоятеля — протоиерея Алексея Волкова, который первым из винницких священников стал регулярно ездить на восток и поддерживать украинскую армию.
Выбор в пользу Украинской православной церкви сделала и община храма Рождества Пресвятой Богородицы села Махновка Козятинского района. Причем переход в ПЦУ инициировала сама община, которую поддержал настоятель — протоиерей Андрей Кипер.
А приход храма Чуда архистратига Михаила в Хонях пгт. Вороновица Винницкого района принял решение о переходе после бурного обсуждения. Так, агрессивно настроенные верующие из соседнего прихода, который остался под протекторатом Московского патриархата, пытались агитировать местных жителей против ПЦУ. Однако за переход проголосовали 60 прихожан и настоятель — протоиерей Владимир Мельникович. Единодушно поддержал переход в ПЦУ и другой приход отца Владимира — в с. Ивановка Винницкого района.
Решение о переходе в ПЦУ поддержали два прихода в Калиновском районе: верующие села Сальник и настоятель протоиерея Георгий Дончак, а также жители села Гущинцы и настоятель — протоиерей Олег Кожушный.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Львовской области еще в трех приходах УПЦ Московского патриархата приняли решение о присоединении к Православной церкви Украины.
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