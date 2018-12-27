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В сапогах на витрине: украинцев возмутило поведение продавца в супермаркете в Днепре (фото)
В Днепре горожане возмущены поведением продавщицы одного из продуктовых маркетов, которая ради учета товаров на полках забралась на них в грязных сапогах.
«Как Вам такой подход к санитарии? Уже двумя ногами в Европе…», — прокомментировала фото их автор Лена Лысенко в группе «12 квартал» в Facebook.
Возмутивший сеть кадр
Комментируя пост, пользователи Facebook поделились собственным опытом.
«В Варусе (сеть супермаркетов. Ред.) в рыбном отделе тоже есть продавец, которая так же ходит. Только по рыбе», — написала Юлия Ермошина, посетовав, что не успела это безобразие сфотографировать.
И хотя среди комментаторов нашлись те, кто оправдал инцидент маленьким ростом продавщицы и отсутствием в магазине стремянок, точку в обсуждении поставила Светлана Косьянова.
«Я считаю, это ужасно! А еще хуже, когда этот и подобные поступки одобряются, оправдывая отсутствием лестницы, маленьким ростом,
Отметим, что порой в супермаркете может произойти и более серьезный инцидент. Так, на прошлой неделе киевляне обсуждали избиение покупателя в магазине в Соломенском районе. А через некоторое время свою точку зрения изложила охранная компания.
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