Украина

В сапогах на витрине: украинцев возмутило поведение продавца в супермаркете в Днепре (фото)

В Днепре горожане возмущены поведением продавщицы одного из продуктовых маркетов, которая ради учета товаров на полках забралась на них в грязных сапогах.

«Как Вам такой подход к санитарии? Уже двумя ногами в Европе…», — прокомментировала фото их автор Лена Лысенко в группе «12 квартал» в Facebook.

Возмутивший сеть кадр

Комментируя пост, пользователи Facebook поделились собственным опытом.

«В Варусе (сеть супермаркетов. Ред.) в рыбном отделе тоже есть продавец, которая так же ходит. Только по рыбе», — написала Юлия Ермошина, посетовав, что не успела это безобразие сфотографировать.

И хотя среди комментаторов нашлись те, кто оправдал инцидент маленьким ростом продавщицы и отсутствием в магазине стремянок, точку в обсуждении поставила Светлана Косьянова.

«Я считаю, это ужасно! А еще хуже, когда этот и подобные поступки одобряются, оправдывая отсутствием лестницы, маленьким ростом, и т. п. Не можете достать, вызывайте администратора — пусть помогает. Чем больше будет таких обращений, тем скорее появятся и лестница и представители отделов. Люди добрые, за это наказывать нужно, не только фотать!», — призвала она.

Отметим, что порой в супермаркете может произойти и более серьезный инцидент. Так, на прошлой неделе киевляне обсуждали избиение покупателя в магазине в Соломенском районе. А через некоторое время свою точку зрения изложила охранная компания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter