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Названо единственное условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко допустит слияние страны с Россией только в том случае, если сможет возглавить такое союзное государства. Пока же он будет сопротивляться внедрению планов Российской Федерации о тесной интеграции двух стран.
Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» сообщил переехавший из Беларуси в Украину эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, при разработке союзного договора Александр Лукашенко держал в уме вариант ослабления власти в России: «Когда президентская власть в России ослабнет и когда путем объединения двух государств Лукашенко получит шанс возглавить это объединение».
Пока до этого не дошло, белорусский президент будет всеми силами противиться политической интеграции, отметил эксперт.
Полный текст материала о российско-беларусских планах по интеграции читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Лукашенко может допустить поглощение Беларуси Россией при одном условии».
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