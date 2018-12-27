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Украина

Названо единственное условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь

9:09 27 декабря 2018   68
Путин и Луашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустит слияние страны с Россией только в том случае, если сможет возглавить такое союзное государства. Пока же он будет сопротивляться внедрению планов Российской Федерации о тесной интеграции двух стран.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» сообщил переехавший из Беларуси в Украину эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич. По его словам, при разработке союзного договора Александр Лукашенко держал в уме вариант ослабления власти в России: «Когда президентская власть в России ослабнет и когда путем объединения двух государств Лукашенко получит шанс возглавить это объединение».

Пока до этого не дошло, белорусский президент будет всеми силами противиться политической интеграции, отметил эксперт.

Полный текст материала о российско-беларусских планах по интеграции читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Лукашенко может допустить поглощение Беларуси Россией при одном условии».

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