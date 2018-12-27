Новое видео показало, кто в королевской семье на самом деле недолюбливает Меган Маркл

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В сети появилось новое видео, которое, как считают фанаты британской королевской семьи, показывает, кто из членов королевской семьи на самом деле недолюбливает Меган Маркл. На опубликованных Daily Mail кадрах видно, что принцы Уильям и Гарри с женами готовятся сесть в машину после церковной рождественской службы. Меган поворачивается к Уильяму и что-то ему говорит. Однако, ее деверь с холодным отсутствующим видом игнорирует ее слова и делает вид, что очень занят, поправляя свой шарф. Слегка обескураженная герцогиня Сассекская отворачивается. Принц неловко «борется» с шарфом в течение нескольких секунд.

Это короткое видео вызвало в сети целую волну комментариев.

«Между парами явно есть конфликт», «Не хотела верить этим слухам. Но, похоже, что Уильям игнорировал Меган и Гарри. И общение Меган и Кейт выглядело таким неискренним», «Уильям такой весь из себя: «Позвольте мне выглядеть занятым. А Меган: «Хм… Ну и ладно», — писали в комментариях.

Некоторые же считали, что Уильям, возможно, задумался и просто не расслышал Меган. Так что делать выводы на основе увиденного слишком рано.

Ранее сообщалось, что Уильям выступал против поспешной женитьбы своего младшего брата, считая американскую актрису не слишком подходящей невестой для него. Это оскорбило Гарри и вызвало его гнев. После этого отношения между принцами ухудшились. Сообщалось также, что Кейт и Меган не могут найти общего языка. И Кембриджи с Сассексами все больше отдаляются друг от друга.

Напомним, что 25 декабря, появившись на публике, Кейт Миддлтон и Меган Маркл довольно дружелюбно общались друг с другом, несмотря на сообщения о том, что отношения между ними напряженные. СМИ сообщали, что таково было распоряжение королевы Елизаветы, попросившей жен внуков уладить все распри. Однако их поведение, как писали «ФАКТЫ», не убедили эксперта по языку жестов, которая сочла поведение герцогинь «постановочным». Специалист также отметила отчужденность братьев-принцев.

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