Рева рассказал о новой системе обеспечения протезами людей с инвалидностью

Общество

В Украине создана новая система обеспечения людей с инвалидностью протезами и иными техническими средствами. Государство платит за их изготовление только после того, как потребитель выберет подходящую ему модель, а производитель проверит качество произведенной продукции. Ранее сообщалось, что правительство отложило внедрение накопительной пенсионной системы, которое планировалось начать с 1 января 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства соцполитики, об этом заявил руководитель ведомства Андрей Рева. По его словам, в 2018 году удалось разрушить непрозрачную систему, когда чиновники помогали определенным предприятиям получать заказ, за чем следовало «освоение средств», которых постоянно не хватало.

«Мы полностью изменили систему обеспечения протезно-ортопедическими средствами. Теперь на каждое изделие — и на протез, и на коляску, оформляется индивидуальный договор, который подписывается только в том случае, если человек с инвалидностью выбрал ту модель, которая ему подходит», — отметил Андрей Рева и добавил, что для этого создан электронный реестр изделий, который есть в каждом управлении соцзащиты.

После того, как человек с инвалидностью выбирает подходящее ему изделие, делается запрос на предприятие, заключается трехсторонний договор, на отработку которого дается 40 дней. «Далее изделие проходит проверку требований качества, и, если оно удовлетворяет потребителя, то подписывается акт выполненных работ, и только после этого производится оплата», — отметил Андрей Рева.

Министр добавил, что против такой системы активно выступали некоторые чиновники, но ее таки удалось внедрить. «Если в 2017 году мы потратили один миллиард 700 миллионов гривен для полного закрытия потребности с задолженностью, то в 2018 — необходимая сумма на все эти изделия — один миллиард 150 миллионов гривен», — подчеркнул министр и добавил, что за этот год не было ни одной жалобы от людей с инвалидностью на непоставку или плохое качество изделия.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Рева, объясняя разницу в начислении субсидий в городах и селах, отмечал, что в случае отсутствия работы в селе, человеку может быть назначена субсидия, а безработному горожанину могут в ней отказать.



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