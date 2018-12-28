Здоровье

Мамам на заметку

Как угодить ребенку с подарком на Новый год и почему лучше не дарить одежду

Новый год — волшебный праздник. Его с нетерпением ждут как дети, так и взрослые. Ребятишки мечтают о подарках, которые попросили в своих письмах к Деду Морозу. А родители переживают, что не смогут оправдать ожиданий своих чад. Что делать, если запросы не соответствуют материальным возможностям родителей?

— Сегодня многие дети старшего садикового и младшего школьного возраста просят у Деда Мороза слишком дорогие подарки: смартфон, планшет, квадрокоптер, робота. Это неудивительно, ведь они видят, что, например, дорогие гаджеты есть у других ребят их возраста, — говорит психолог киевского детсада № 777 Зоя Мырза. — Чтобы ребенка не постигло разочарование, надо заранее подготовить его к тому, что дорогой подарок он, скорее всего, не получит. Объясните, что Дед Мороз не сможет купить дорогостоящие вещи всем детям, поэтому надо будет еще подождать, немного подрасти. К тому же привычка постоянно играть на смартфоне и планшете плохо сказывается на здоровье: снижается зрение, искривляется позвоночник.

Многие дети к восьми годам обычно уже знают, что Деда Мороза не существует и подарки им покупают родители. Некоторые догадываются об этом сами, другим сказали одноклассники или учителя. Но все равно дети хотят верить в чудо. И это очень хорошо. Вера в волшебство помогает справляться со стрессами, развивает воображение, творческие способности, помогает стать увереннее в себе, добрее. Чудо нужно всем, даже взрослым.

— Малышам легче угодить с подарком?

— Конечно, они радуются любым игрушкам, если родители не слишком часто их балуют машинками и куклами. Важно покупать игрушки соответственно возрасту. Очень большая мягкая игрушка может испугать малыша. А если в игрушке есть мелкие детали, маленький ребенок может засунуть их в нос или проглотить. И праздник будет испорчен.

— Что не стоит покупать ребенку?

— Думаю, одежду и обувь. Вещи родители покупают и в другие дни. Дети, особенно мальчики, не считают их подарком. Не стоит дарить домашних животных, если маме и папе будет сложно за ними ухаживать.

Очень важный момент: ребенка нельзя лишать подарков на Новый год и другие праздники за то, что он не так себя вел или получил плохие оценки. Это будет слишком большим ударом и скажется на дальнейшей жизни.

Нужно готовиться к встрече Нового года всей семьей. Когда родители наряжают елку вместе с детьми, создается атмосфера праздника. Дети очень любят семейные посиделки, поэтому приглашайте бабушек и дедушек, друзей. Но следите, чтобы ребенок не переел сладкого, цитрусовых и взрослой еды.

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