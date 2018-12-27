Украина

Кремль решил дожать Лукашенко: в Беларуси объяснили, что происходит между Москвой и Минском

Россия решила «дожать» президента Беларуси Александра Лукашенко, заставив его дать согласие на более тесную интеграцию двух стран, чтобы полностью подчинить себе это государство. Очередная попытка будет предпринята весной следующего года.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил оппозиционный политик из Беларуси Павел Севярынец. «Лукашенко выкручивается как может, хотя именно он создавал эту систему», — считает политик. По его словам, Кремль требует от Александра Лукашенко «оставшиеся куски белорусской независимости» — валюту, базы, границу.

Отметив, что хоть президент Беларуси, желая остаться хозяином в стране, и пугает Кремль «уходом» на Запад или же «к китайцам», реальной защиты независимости нет, есть только слова. «Опять идет торг, только более жесткий. У Москвы новый рычаг: оболваненные российским телевизором массы белорусов после 2014 года могут и поддержать Путина», — отметил Павел Севярынец.

По его словам, нужно было бы разорвать так называемые союзные соглашения с Россией и платить полную цену за газ. «Это и есть независимость. Однако мой прогноз: торг окончится промежуточной сделкой, которая не удовлетворит никого, весной будет новый клинч», — заявил политик.

Полный текст материала о ситуации, сложившейся между Россией и Беларусью, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Лукашенко может допустить поглощение Беларуси Россией при одном условии».

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