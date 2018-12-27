Под бой новогодних курантов стоит 12 раз хрюкнуть — это обеспечит удачу в год Свиньи

Стиль жизни

Свинья — 12-й по счету знак Зодиака. Хозяйкой 2019-го, завершающего 12-летний цикл китайского календаря, будет Желтая Земляная Свинья. Наступающий год обещает всем много эмоций, накала страстей, значимых событий. Астрологи говорят, что нас ждут положительные перемены («ФАКТЫ» публиковали гороскоп на 2019 год для всех заков зодиака от победителя «Битвы экстрасенсов»). Желтая Земляная Свинья — миролюбивое животное, оно способно обеспечить всем знакам благополучие и достаток. Однако для достижения задуманного необходимо приложить максимум усилий. Основные черты характера Земляной Свиньи — трудолюбие, справедливость, оптимизм, искренность, доброта. В год Свиньи ожидается успех в финансовых вопросах. Риски, связанные с вложением денежных средств, обещают быть минимальными. Предстоящий период многим принесет повышение по службе, а для кого-то станет переломным в любовной сфере. Изжившие себя отношения наконец-то дадут окончательную трещину, но не за горами будут новые и стабильные. Не забывайте про символизм кругового восточного календаря — где конец, там и начало.



Стихия Земли покровительствует знакомству со всеми уголками нашей планеты и создает благоприятные условия для любителей приключений. Желтая Свинья позволит каждому насладиться плодами своих стараний. Этот год станет удачным также для тех, чья работа связана с изобретательством, научными исследованиями и наблюдениями. Есть надежда, что год Желтой Земляной Свиньи станет довольно спокойным для всех знаков Зодиака. Это самое подходящее время для создания семьи. Можно также задуматься о прибавлении в семействе.

Независимо от того, как вы собираетесь встречать Новый год, важно, чтобы праздник был ярким и веселым. Продумайте развлекательную программу, запаситесь бенгальскими огнями, хлопушками. А после того, как часы пробьют двенадцать, стоит столько же раз хрюкнуть — это обеспечит вам удачу в 2019 году.

Подготовка к новогоднему торжеству — приятный, но вместе с тем хлопотный процесс. Украшать дом следует в соответствии с любимыми цветами Желтой Земляной Свиньи, а это желтый, золотой, горчичный, зеленый, синий, коричневый. В интерьере желательно использовать натуральные материалы: деревянные статуэтки, бамбуковые подставки, камни, ракушки, дубовые веточки с желудями, гроздья калины. На елку, кроме игрушек, повесьте яблоки, конфеты. На видном месте нелишним будет поставить фигурку в виде свиньи. Украсит новогоднюю обстановку и свинка-копилка. А если она будет золотистого цвета, то еще и превратится в талисман для притяжения денег.

Считается, что Свинья неприхотлива в одежде, поэтому не стоит выбирать для новогодней ночи слишком эксцентричные и изысканные наряды. Подойдет что-то простое и удобное, лучше из натуральных тканей.

В качестве подарков для своих близких желательно преподнести что-то интригующее, незнакомое, ведь Свинья любит рыться в земле в поисках чего-то эдакого.

Новогодний стол потребует от хозяек особой подготовки, ведь это же особый праздник. Далеко не каждый день находятся вдохновение и силы, чтобы приготовить кулинарный шедевр, но в новогоднюю ночь без поварского искусства никак не обойтись. Это прекрасная возможность испытать новые рецепты, побаловать себя и свою семью изысканными блюдами. Чем богаче будет застолье, тем щедрее окажется судьба, тем чаще семья будет собираться вместе.

Стоит поставить на стол что-то новое из посуды. В идеале — еще ни разу не использованное или, по крайней мере, такое, чего не было в прошлом году. Сервировку постарайтесь оформить в сельском стиле. Отлично подойдут скатерти и салфетки с ручной вышивкой. Для украшения используйте сухоцветы или живые цветы. Создайте Свинье такой «пейзаж», в котором она будет чувствовать себя превосходно.

Свинья в еде неприхотлива, поэтому можно готовить все, что заблагорассудится. Неплохо бы, конечно, отказаться от сала, бекона, свиного мяса, заменив его говядиной, курицей, индейкой, уткой, рыбой. Салаты с использованием колбасы, мяса, морепродуктов представляют собой огромное поле для фантазии. Даже если вы не захотите слишком утруждать себя и решите отдать предпочтение простым в приготовлении блюдам, учтите, что нужно сделать их своими руками, а не покупать полуфабрикаты. Не стоит забывать о сладостях. Конфеты, пирожные обещают привлечь в дом сладкую жизнь. Кроме этого, на столе поставьте вазу с фруктами.

Свинья, как известно, любит разные овощи, особенно картошку. Так что блюда из этого корнеплода должны обязательно быть на столе. Не отказывайтесь от хлеба и всевозможной выпечки, включая пироги. Поставьте на стол также орехи. Лучше, если это будет арахис — земляной орех.

Учтите, что выражение «напиться, как свинья» совершенно не соответствует действительности. Зоологи утверждают, что у свиней чрезвычайно чуткий нюх — его можно сравнить с собачьим. И так же, как и собаки, свиньи не выносят пьяниц. Поскольку без спиртного в новогоднюю ночь обойтись сложно, постарайтесь, чтобы напитки были не слишком крепкими. Отдайте предпочтение шампанскому, сухому вину, ликерам, настойкам домашнего приготовления.

Встречать 2019 год лучше всего в кругу семьи. Отлично, если компания будет немаленькая, ведь свиньи — стадные животные. Если в новогоднюю ночь природа порадует нас снегом, обязательно выходите на улицу, устройте там игру в снежки, поваляйтесь в снегу — это обеспечит вам запас юмора, бодрости и хорошего настроения на весь предстоящий год!

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