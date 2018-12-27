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В Полтаве ребенок провалился в открытый коллектор, закиданный снегом: подробности ЧП (фото)
25 декабря, когда Полтаву засыпало снегом, семья Даниленко вместе с двумя несовершеннолетними детьми заехала на автозаправку в микрорайоне Юровка. Мальчишки, радуясь свежему снегу, выскочили из машины первыми. Но едва отбежали от автомобиля на пару метров, как один из них закричал: «Матвей исчез!»
— На том месте, где пропал семилетний сын, зияла яма — коллектор оказался без люка, — рассказывает 34-летняя мама ребятишек Оксана Даниленко. — Я первая кинулась к яме и замерла от ужаса. Спасибо Всевышнему, что коллектор оказался неглубоким и пустым. Рост Матвея около 1.30, и муж, протянув руку, сумел его вытащить. Сын был настолько перепуган, что не проявлял вообще никаких эмоций. Взял папу за руку и долго не отпускал. Целый вечер просидел молча на диване, а потом сказал: «Я больше никогда не буду прыгать в снег».
* Оксана Даниленко: «Яму под снегом невозможно было разглядеть»
Как обычно, крайнего в этом случае не нашли: коммунальщики открещиваются от своего имущества. Но до выяснения обстоятельств злополучный коллектор обнесли заграждением.
Семья Даниленко не намерена искать виновного, чтобы судиться с ним. Ребенок, к счастью, не получил телесных повреждений. Хотя как скажется на его психике пережитый шок, никто сейчас сказать не может.
— Не хочу выяснять и анализировать, почему этот люк оказался открытым, чья это халатность и кто виноват… Просто будьте осторожны: берегите себя и своих детей, -- говорит Оксана.
По словам специалиста отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Юлии Лещенко, только за уходящий год в области зафиксировано 102 кражи люков с коллекторов, большая часть из которых совершена в Полтаве и Кременчуге. В 60 случаях преступления раскрыты. Но сколько опасных открытых коллекторов осталось под снегом, никто сказать не может.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаевской области провалились в воду четверо мальчишек, переходивших речку по тонкому льду.
Также сообщалось о том, что в Днепре во дворе школы ушел под землю грузовик.
Фото со страницы Оксаны Даниленко в Facebook
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