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Праздничное застолье может спровоцировать приступ подагры: как предупредить недуг
Череда рождественско-новогодних праздников тянет за собой вереницу пострадавших от бурных празднований. Немало пациентов с приступами подагры отправляются к ревматологу.
— Обычно ночью или под утро человек просыпается от боли в суставе большого пальца ноги, — объясняет врач-ревматолог высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части Киевской городской клинической больницы № 6 Капитолина Марьян. — Причем боль усиливается даже от легкого прикосновения простыни, а сам палец распухает, иногда краснеет, часто у человека повышается температура. Из-за боли трудно, а иногда невозможно передвигаться, но нужно не теряя времени обратиться к врачу.
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Часто приступу подагры предшествует праздничное застолье. Человек в праздник позволяет себе больше: налегает на запеченное или жареное мясо, морепродукты, злоупотребляет спиртным. Такая еда и напитки богаты пуринами — веществами, которых много в белковой пище. В результате повышается уровень мочевой кислоты, соли которой откладываются в суставах.
— Как уточнить диагноз и предупредить приступ подагры?
— Врач должен обязательно осмотреть больного, потому что под маской подагрического артрита могут скрываться другие виды воспаления суставов. Доктор назначает анализы крови: общий, определяющий степень воспаления, и на мочевую кислоту. Желательно проверить работу почек, сдав анализы на мочевину и креатинин.
Лечение будет эффективным, если, кроме приема лекарств, пациент придерживается диеты и пьет много воды. Морепродукты, соки-фреш и в пакетах, газированные напитки, шпинат, а также пиво и виски — под запретом. Если хочется отметить праздник, то можно выпить только одну рюмку водки или коньяка.
— По каким симптомам можно заподозрить ревматоидный артрит?
— Иногда развитию артрита предшествует период от нескольких недель до нескольких месяцев, во время которых человек быстро устает, худеет, жалуется на периодические боли в суставах. Может немного повышаться температура. Но чаще всего заболевание начинается с полиартрита, утренней скованности, преимущественно в мелких суставах кистей рук. А бывает и острое начало полиартрита, при котором сначала поражаются суставы кистей и стоп или коленные.
Почему при подагре важно как можно больше пить и как избежать обострения? Какие причины возникновения ревматоидного артрита? Почему «молодеет» остеоартрит и как его лечить?
На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 8 января, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ревматолог Капитолина Владимировна Марьян.
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