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Общество

В Киеве ботулизмом заболел ребенок

14:03 27 декабря 2018   61
вяленая рыба
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве в реанимацию с ботулизмом попал 6-летний ребенок. Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

По его информации, заболевший 2012 года рождения, житель Соломенского района, 19 декабря употреблял вяленую рыбу — карася, которого приготовил отец.

Сначала у пострадавшего возникла боль в животе и появилась рвота.

«21 декабря мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение. Больному ввели ботулинический анатоксин. Сейчас ребенок находится в больнице», — говорится в сообщении 44.ua.

Чумак отметил, что с начала 2018 года в столице ботулизмом заболели 11 человек, одна пациентка — 47-летняя женщина — умерла.

Ботулизм — тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Лучший способ защитить свое здоровье — воздерживаться от еды, качество которой потребителю неизвестно.

Напомним, в 2017 году от ботулизма в Украине умерли восемь человек. Всего за прошлый год было зарегистрировано 102 больных ботулизмом. В половине случаев (у 58 человек) заболевание было вызвано употреблением рыбы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как не пропустить симптомы ботулизма.

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