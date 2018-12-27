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В Киеве ботулизмом заболел ребенок
В Киеве в реанимацию с ботулизмом попал 6-летний ребенок. Об этом сообщил и. о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.
По его информации, заболевший 2012 года рождения, житель Соломенского района, 19 декабря употреблял вяленую рыбу — карася, которого приготовил отец.
Сначала у пострадавшего возникла боль в животе и появилась рвота.
«21 декабря мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение. Больному ввели ботулинический анатоксин. Сейчас ребенок находится в больнице», — говорится в сообщении 44.ua.
Чумак отметил, что с начала 2018 года в столице ботулизмом заболели 11 человек, одна пациентка — 47-летняя женщина — умерла.
Ботулизм — тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) и при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.
Лучший способ защитить свое здоровье — воздерживаться от еды, качество которой потребителю неизвестно.
Напомним, в 2017 году от ботулизма в Украине умерли восемь человек. Всего за прошлый год было зарегистрировано 102 больных ботулизмом. В половине случаев (у 58 человек) заболевание было вызвано употреблением рыбы.
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