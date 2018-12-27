Общество

Украинцы спешат растаможить свои «евробляхи»: что нужно знать и к чему быть готовыми

Уже месяц в Украине действуют новые правила растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. Эти правила вызвали противоречивые мнения. Одни уверяли, что они помогут легализовать автомобили с иностранной регистрацией, которые уже ввезены в Украину. Другие же считали, что «евробляху» дешевле будет сжечь, чем растаможить, так как цена старых авто будет неподъемной. Дошло даже до того, что перекрывалось движение возле пунктов пропуска на западной границе.

В то же время многие решились на растаможку. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины, за месяц (с 25 ноября по 26 декабря включительно) украинцы растаможили 11 тысяч авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года.

«Из этого общего числа растаможенных авто почти 9,6 тысячи транспортных средств находились на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса (превысили срок пребывания на год и более. — Авт.). Поэтому владельцы таких машин уплатили предусмотренные нововведениями штрафы (8,5 тысячи за авто) на общую сумму 81,5 миллиона гривен», — отметили в пресс-службе.

При этом там добавили, что только за 26 декабря украинцами было растаможено почти 1,4 тысячи машин с еврономерами.

В то же время в ведомстве напомнили, что у владельцев авто с иностранной регистрацией, которые были ввезены в Украину с 1 января 2015 года, есть всего 180 суток с момента вступления в силу нововведений, чтобы растаможить свои «евробляхи» и избежать серьезного наказания.

Напомним, что ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что со скидкой растаможить автомобили могут не только владельцы «евроблях», но и те, кто после вступления в силу новых правил ввозит в Украину легковушки. Правда, скидка эта действует всего 90 дней.

Тем же гражданам, кто после 25 ноября пытался въехать в Украину на авто с иностранной регистрацией, предлагают вносить залог, эквивалентный стоимости растаможки такого авто, как гарантию того, что эта машина покинет нашу территорию в установленные законом сроки. В результате на украинско-венгерской границе у пункта пропуска «Лужана-Берегшурань» с венгерской стороны образовалось настоящее «кладбище» авто с еврономерами. Аналогичная ситуация наблюдалась и в словацких населенных пунктах.

А вот тем украинцам, которые официально работают за границей и стоят на консульском учете, вносить такой залог при въезде в Украину на собственной «евробляхе» не обязательно. Но находиться такая машина на нашей территории может не более 60 дней. Такое послабление вызвало ажиотаж возле консульского представительства Украины в Варшаве, где люди еще с ночи занимали очереди, чтобы стать на учет.

Одновременно с растаможкой авто с иностранной регистрацией в Украине упростили правила регистрации транспортных средств.

Как ранее писали «ФАКТЫ», водителям не стоит забывать о том, что зимний стиль вождения кардинально отличается от того, как нужно управлять авто летом. Также немаловажно подготовить свое авто к зиме, что поможет избежать проблем на дорогах. Ведь в ближайшее время погода в Украине будет изменчивой и «радовать» не только снегом, но и дождем

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