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Украинцы смогут ездить без виз еще в одну страну
Безвизовые поездки украинцев в Уругвай, о которых осенью договорились руководители двух стран, вскоре станут реальностью. Двустороннее соглашение было 27 декабря одобрено правительством Украины, что необходимо для вступления документа в силу.
Договор о безвизовом режиме поездок начнет действовать через 30 дней после того, как обе страны завершат внутригосударственные процедуры и сообщат друг другу о готовности к безвизу.
На сегодня в Уругвай без виз могут ездить лишь украинцы-обладатели дипломатических или служебных паспортов и то лишь на 90 дней. Всем остальным необходимо оформлять визы. Облегчить режим взаимных поездок, установленный в 2012 году, стороны решили осенью текущего года. Было подписано двустороннее соглашение на полях генассамблеи ООН.
Напомним, Украина планирует добиться упрощенного режима поездок для граждан в страны Латинской Америки. Кроме Уругвая, украинские туристы в перспективе смогут открыть для себя Перу, Колумбию и Мексику.
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