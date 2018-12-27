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Шоу-бизнес

«Дизель Шоу» объявили еще один концерт в Киеве: на первое после аварии выступление раскупили все билеты

17:23 27 декабря 2018   51
Дизель Шоу
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Юмористы «Дизель Шоу» после трагической аварии возвращаются к работе: художественный руководитель коллектива Егор Крутоголов дебютировал на театральной сцене в спектакле «В Бореньке чего-то нет», а Виктория Булитко и Евгений Сморигин дали благотворительный концерт для детей в Житомире. Полным составом «дизели» впервые выйдут на столичную сцену 26 февраля и представят новое шоу «Марина с нами».

Похоже, юмористы не ожидали такой поддержки от поклонников, которые уже раскупили все билеты на выступление. Те, кто не успел, просто засыпали «дизелей» в сетях просьбами добавить еще один концерт.

«Спасибо, дорогие поклонники! Мы увидели, какими активными темпами вы покупаете билеты на большое киевское шоу и приняли решение — провести еще один, дополнительный, концерт. Потому что согласны: почти 4 000 мест во Дворце „Украина“ — это здорово, но все равно мало! Рады, что хотите прийти к нам большими семьями, с друзьями, родителями и коллегами!», — поблагодарили поклонников юмористы.

Напомним, актеры «Дизель Шоу» впервые собрались вместе для новогодней фотосессии. На большом экране вместе с командой была и Марина Поплавская. Первый после аварии гастрольный тур юмористы посвящают ей.

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