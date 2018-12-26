После гибели Марины Поплавской актеры «Дизель Шоу» впервые собрались вместе для фотосессии (фото)

Шоу-бизнес

После гибели в аварии Марины Поплавской актеры «Дизель Шоу» постепенно возвращаются к работе. Художественный руководитель проекта Егор Крутоголов недавно дебютировал на театральной сцене, сыграв в спектакле «В Бореньке чего-то нет» с «Квартетом И». А Виктория Булитко и Евгений Сморигин дали в Житомире благотворительный концерт для детей.

Все вместе актеры собрались ля яркой новогодней фотоссесии. Первыми снимками юмористы поделились в сети.

На фото они вместе с продюсерами и коллегами Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным позируют за столом, на фоне нарядной елки. А на большом экране — видео Марины Поплавской.

«Дизель Шоу» обещают вернуться к гастрольной деятельности в конце января. Юмористы отправятся в гастрольный тур, который решили посвятить погибшей коллеге и назвали его «Марина с нами».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Ани Лорак показала, как они с дочкой готовятся к Новому году.

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