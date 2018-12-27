Денег нет: Портников рассказал, почему рассорились Путин и Лукашенко

Мир

Ухудшающаяся с каждым днем экономическая ситуация в России говорит о том, что у Кремля больше нет лишних денег даже для самого преданного союзника — Беларуси. А президенту Лукашенко, который в последнее время громко высказал разочарование двусторонними отношениями , больше не нужен такой «брат», который не кормит и задумывается о ликвидации его «государства-имения». Об этом в своей колонке на «Эспрессо» пишет украинский журналист Виталий Портников.

Отсутствие совместного заявления по итогам последней встречи президентов Путина и Лукашенко 25 декабря является показательным фактом , который может свидетельствовать о том, что лидеры двух стран снова не договорились.

Российские топ-чиновники начинают во многом винить главу Беларуси, заявляя, что Беларусь утратила доверие Кремля. Так, первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россияне с белорусами «не настолько уж и братья» , намекнув, что Лукашенко всеми силами мешает интеграции Беларуси и России, не выполняет условия договора о Союзном государстве и вообще наводнил Россию нелегальными товарами, из-за чего доверие к нему потеряно.

Портников пишет, что самое разумное в такой ситуации — разорвать «братские» отношения. Однако связка Путин-Лукашенко продолжается все 18 лет правления главы Кремля, который вряд ли найдет другого такого «союзника».

А Лукашенко найти другого такого спонсора будет еще сложнее.

«Известно, что белорусский президент традиционно повышает ставки перед переговорами с российским коллегой — потому что понимает, что все, в конечном счете, зависит от Путина, а не от чиновников. Но неясно даже не то, уступит ли в этот раз российский президент белорусскому, а то, на самом деле есть ли у Путина средства для таких уступок», — отмечает журналист.

Напомним, Кремль имеет несколько планов по захвату Беларуси , в том числе и путем создания Союзного государства.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что поглощение Россией Беларуси Лукашенко может допустить только в одном варианте , к которому он шел при разработке Союзного договора: когда президентская власть в России ослабнет и когда путем объединения двух государств Лукашенко получит шанс возглавить это объединение. Пока этого шанса у него нет, он будет всеми силами противиться политической интеграции.

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