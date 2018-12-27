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Общество

Позывной "Моцный": на Волыни простились с ветераном АТО (фото)

17:47 27 декабря 2018   128
похороны
Инф. «ФАКТОВ»

На Волыни провели в последний путь бойца батальона территориальной обороны «Волынь» и четырнадцатой бригады 46-летнего Игоря Скорупского («Моцного»). Мужчина умер в результате воспаления легких.

Похороны прошли в четверг, 27 декабря, в селе Кульчин Киверцовского района — месте, где Скорупский жил с семьей.

Провести в последний путь Игоря Скорупского собрались его родственники, боевые побратимы, односельчане.

Как сообщает местное издание «Луцк Район», на дороге, по которой тело умершего несли в церковь, выстроились дети с желто-голубыми флагами. Процессию сопровождал духовой оркестр.

У Игоря Скорупского осталась жена и двое детей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Киевском военном госпитале умер боец Вооруженных сил Украины Алексей Гребенюк. Он был родом из города Кролевец Сумской области.

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