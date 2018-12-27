Украина

Озвучены данные о потерях боевиков на Донбассе с начала проведения ООС

С начала операции Объединенных сил на Донбассе потери врага составили около 450 убитыми и около 850 ранеными. Такие данные украинской разведки озвучил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Формат АТО закончился в текущем году и с 30 апреля сменился операцией Объединенных сил. Как сообщил Наев в интервью Интерфакс-Украина, с начала ООС украинские силы уничтожили 28 единиц военной техники. За ликвидацию вражеской техники украинским бойцам выплачено 1,5 млн гривен наградных.

«С начала проведения операции Объединенных сил выдано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений в ООС на общую сумму 22,5 млн гривен. Из них более 1,5 млн гривен выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях — более 17 млн. И более 2,8 млн за выполнение задач», — рассказал Наев.

Напомним, в марте 2018 года еще до начала операции Объединенных сил был назначен командующий ООС. Им стал Сергей Наев — на то время заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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