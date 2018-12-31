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Уильям и Кейт — к теще, Гарри и Меган — на отдых: как встретит Новый год королевская семья (фото)

Если Рождество представители королевской семьи Великобритании по традиции отметили все вместе в норфолкском поместье Сандрингем, то Новый год они встретят врозь.

Так, изначально предполагалось, что принц Гарри и Меган, которые прошлый Новый год отпраздновали в Монако (вылетев из Лондона в Ниццу эконом-классом в самолете British Airways), из-за беременности герцогини на этот раз откажутся от дальних поездок и останутся у королевы. Однако, как сообщает газета The Mirror, супруги отправились отдыхать вдвоем и покинули Сандрингем одними из первых. Они улетели самолетом. Куда именно — пока неизвестно. Праздник они проведут спокойно, без шумных вечеринок. 37-летняя Меган, которой предстоит впервые рожать весной, хочет просто расслабиться.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые задержались в Сандрингеме подольше (причем на следующий день после отъезда Меган, являющейся ярой противницей охоты, Кейт со своим собственным дробовиком отправилась пострелять на территории поместья фазанов), собираются в Беркшир. Герцог и герцогиня Кембриджские вместе с тремя своими детьми хотят повидаться с родителями Кейт — Майклом и Кэрол Миддлтон. Ранее в интервью Кэрол заявила, что в их доме устанавливается множество рождественских елок — в том числе и в комнатах внуков. Джорджу и Шарлотте разрешается украсить их самостоятельно.

Кейт при случае любит поохотиться

Общего семейного сбора Миддлтонов не будет. Младшая дочь Кэрол и Майкла Пиппа, которая провела Рождество со своими родителями, вместе со своим двухмесячным сыном Артуром встречает Новый год с родственниками мужа Джеймса Мэттьюса — на французском острове Сент-Бартелеми в Карибском море. Свекр Пиппы Дэвил Мэттьюс и владеет расположенным здесь роскошным отелем. Вместе с Пиппой, ее супругом Джеймсом и их малышом Артуром на остров прибыл и единственный сын Миддлтонов — Джеймс, который пока не имеет собственной семьи. На Сент-Бартелеми прилетел также брат Джеймса Мэттюса — британская телезвезда Спенсер Мэттьюс с женой-моделью Вог Уильямс и их трехмесячным сыном Теодором.

Пиппа с сыном прибыла на Сент-Бартелеми

Наследник престола принц Чарльз и его жена Камилла (которая пропустила рождественскую церковную службу по болезни) скорее всего будут встречать Новый год в Шотландии — в Биркхолле на территории королевского поместья Балморал. Здесь они проводили также свой медовый месяц.

Королева Елизавета и принц Филипп останутся в Сандрингеме. Королева обычно отдыхает здесь до февраля. Ее Величество также разрешила оставаться в Сандрингеме на неопределенный срок прочим своим родственникам, которые были приглашены встречать Рождество.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мнении эксперта по языку жестов, который считает, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл умеют притворяться лучше, чем их мужья.

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