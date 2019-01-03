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Брат Кейт Миддлтон влюбился в финансового аналитика из Франции (фото)
Младший брат супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон нашел свою любовь. У 31-летнего Джеймса Миддлтона серьезный роман с 29-летней француженкой Ализе Тевене, которая работает в Лондоне и является финансовым аналитиком.
Джеймс пригласил свою подругу отдохнуть вместе с его родственниками на французском острове Сент-Бартелеми в Карибском море. Пара приехала сюда вместе с сестрой Джеймса Пиппой Миддлтон, ее мужем Джеймсом Мэттьюсом и их двухмесячным сыном Артуром. Свекр Пиппы Дэвид Мэттьюс владеет расположенным здесь роскошным отелем Eden Rock. Джеймс и Ализе, чей роман длится уже более шести месяцев, буквально не могли оторваться друг от друга.
Как сообщает издание Daily Mail, отец Ализе Жан-Габриэль Тевене рассказал, что его дочь и Джеймс безумно влюблены и очень счастливы. Жан-Габриэль намекнул, что они с женой уже знакомы с семьей Миддлтонов и восхищаются сестрами и родителями бойфренда Ализе.
Ализе Тевене, которая за свою жизнь уже успела пожить не только во Франции, но также в Германии, Индонезии, Чили, Бельгии, поселилась в Великобритании пять лет назад. До этого она почти не говорила по-английски. По словам друзей, с Миддлтоном она познакомилась в баре. Тот предложил ей выпить, и она согласилась, не зная еще, кто он такой. Жан-Габриэль говорит, что его дочь пленил «британский шарм» Джеймса.
Джеймс Миддлтон, который вхож в королевский дворец и считается завидным женихом, на самом деле не слишком удачлив в личной жизни и в бизнесе. Ранее его бросила невеста — британская актриса и телеведущая Донна Эйр, которая была старше него на восемь лет. Учрежденная им компания, специализирующаяся на выпечке тортов, прогорела. Не были успешны и последующие его деловые проекты. В настоящее время Джеймс Миддлтон вынужден работать гидом в одном из шотландских отелей, который принадлежит Дэвиду Мэттьюсу.
Джеймс Миддлтон и Ализе не отрывались друг от друга
В объективы папарацци попали также Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюс
Ранее «ФАКТЫ» писали, что дочь принцессы Монако расторгла помолвку с отцом своего четырехмесячного сына.
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