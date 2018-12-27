- 23:50 Четверо умерли, сотни тысяч заболели: в Минздраве сообщили о наступлении гриппа в Украине
- 23:23 Ирина Геращенко: делегация РФ снова отказалась обсуждать вопрос освобождения взятых в плен украинских моряков
- 22:51 Со сталинских времен в России ничего не изменилось: в каких условиях встретит Новый год узник Кремля
- 22:38 В сети в одном видео показали все драки с нардепами в 2018 году
- 21:59 Все захваченные Россией украинские моряки объявили себя военнопленными
- 21:30 В сети наглядно показали, как изменилось мнение жителей Крыма об оккупантах
- 21:29 С 28 по 30 декабря киевлян ждут новогодние продуктовые распродажи: адреса
- 20:57 Новое видео показало, кто в королевской семье на самом деле недолюбливает Меган Маркл
- 20:55 На детском утреннике запустили фейерверк прямо в помещении
- 20:53 Украинская супермодель выложила в сеть соблазнительное пляжное фото
Четверо умерли, сотни тысяч заболели: в Минздраве сообщили о наступлении гриппа в Украине
В течение недели гриппом и ОРВИ в Украине заболело 216 213 человек, 64,9% из которых — дети до 17 лет. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.
По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 6,5%, а среди детей до 17 лет — снизился на 1,1%; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 561,6 на 100 тыс. населения.
Эпидемические пороги превышены до 38,2% в 8 областях: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской — до 25%, Сумской и Хмельницкой — более 25%. В целом по Украине заболеваемость на 8,3% превышала эпидемический порог.
Зарегистрировано четыре летальных случая в результате заболевания гриппом.
С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 145, 3 тыс. человек.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 21 декабря были зарегистрированы первые летальные случаи среди заболевших гриппом с начала эпидемического сезона 2018−2019. Обе умершие женщины принадлежали к группам риска.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 746 мм