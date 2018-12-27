Украина

Четверо умерли, сотни тысяч заболели: в Минздраве сообщили о наступлении гриппа в Украине

В течение недели гриппом и ОРВИ в Украине заболело 216 213 человек, 64,9% из которых — дети до 17 лет. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 6,5%, а среди детей до 17 лет — снизился на 1,1%; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 561,6 на 100 тыс. населения.

Эпидемические пороги превышены до 38,2% в 8 областях: Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской и Черниговской — до 25%, Сумской и Хмельницкой — более 25%. В целом по Украине заболеваемость на 8,3% превышала эпидемический порог.

Зарегистрировано четыре летальных случая в результате заболевания гриппом.

С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 145, 3 тыс. человек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве 21 декабря были зарегистрированы первые летальные случаи среди заболевших гриппом с начала эпидемического сезона 2018−2019. Обе умершие женщины принадлежали к группам риска.

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