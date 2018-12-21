Происшествия

В Киеве за один день от гриппа умерли два человека

В Киеве 21 декабря были зарегистрированы первые летальные случаи среди заболевших гриппом с начала эпидемического сезона 2018−2019. Обе умершие женщины принадлежали к группам риска. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца Ольга Голубовская.

«В Киеве сегодня ночью и утром от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет. Обе входили в группы риска — имели сахарный диабет. Также больные поздно обратились за медицинской помощью — после 5-го дня болезни», — сказала Голубовская.

Она сообщила, что штамм вируса гриппа А был выявлен с помощью быстрых тестов, сообщает Укринформ.

Как писали «ФАКТЫ», в текущем эпидсезоне Украину атакует опасный штамм вируса гриппа — так называемый «сингапурский грипп». Также помимо него ожидается пришествие в Украину «свиного» («калифорнийского») гриппа, который особенно свирепствовал в Украине в 2009—2010 годах.

Летальные случаи ранее регистрировались в Харьковской и Одесской областях. Так, под Одессой погиб месячный младенец, а Харьковской области от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка.

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