- 15:57 Чиновника Киевской облгосадминистрации заподозрили в многомилионной афере с деньгами ЕС для переселенцев
- 15:36 Умер известный российский миллиардер
- 15:34 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
- 15:33 В Конго более 20 человек погибли в результате падения самолета с российским экипажем
- 15:31 Мужчины не хотят секса: звезда российских сериалов озадачила сеть неожиданным постом
- 15:26 Суд освободил от наказания юного боевика "ДНР"
- 15:22 Лучший журналист Европы признался, что многие его статьи — фейки
- 15:20 В Киеве полицейских обвинили в попытке группового изнасилования в метро
- 15:04 Нищета и безысходность: в сети появились свежие фото Донецка
- 14:59 В Киеве за один день от гриппа умерли два человека
В Киеве за один день от гриппа умерли два человека
В Киеве 21 декабря были зарегистрированы первые летальные случаи среди заболевших гриппом с начала эпидемического сезона 2018−2019. Обе умершие женщины принадлежали к группам риска. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца Ольга Голубовская.
«В Киеве сегодня ночью и утром от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет. Обе входили в группы риска — имели сахарный диабет. Также больные поздно обратились за медицинской помощью — после 5-го дня болезни», — сказала Голубовская.
Она сообщила, что штамм вируса гриппа А был выявлен с помощью быстрых тестов, сообщает Укринформ.
Как писали «ФАКТЫ», в текущем эпидсезоне Украину атакует опасный штамм вируса гриппа — так называемый «сингапурский грипп». Также помимо него ожидается пришествие в Украину «свиного» («калифорнийского») гриппа, который особенно свирепствовал в Украине в 2009—2010 годах.
Летальные случаи ранее регистрировались в Харьковской и Одесской областях. Так, под Одессой погиб месячный младенец, а Харьковской области от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 752 мм