34.96 27.58 31.58
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве за один день от гриппа умерли два человека

14:59 21 декабря 2018   229
Грипп
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 21 декабря были зарегистрированы первые летальные случаи среди заболевших гриппом с начала эпидемического сезона 2018−2019. Обе умершие женщины принадлежали к группам риска. Об этом сообщила заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. Богомольца Ольга Голубовская.

«В Киеве сегодня ночью и утром от гриппа группы А умерли два человека: женщины 47 и 86 лет. Обе входили в группы риска — имели сахарный диабет. Также больные поздно обратились за медицинской помощью — после 5-го дня болезни», — сказала Голубовская.

Она сообщила, что штамм вируса гриппа А был выявлен с помощью быстрых тестов, сообщает Укринформ.

Как писали «ФАКТЫ», в текущем эпидсезоне Украину атакует опасный штамм вируса гриппа — так называемый «сингапурский грипп». Также помимо него ожидается пришествие в Украину «свиного» («калифорнийского») гриппа, который особенно свирепствовал в Украине в 2009—2010 годах.

Летальные случаи ранее регистрировались в Харьковской и Одесской областях. Так, под Одессой погиб месячный младенец, а Харьковской области от осложнения гриппа умерла 9-летняя девочка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
-2

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины