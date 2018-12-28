Используют даже удобрения: министр рассказал о новых способах давления РФ на Украину (видео)

Украина

Российская Федерация знает, как экономически повлиять на Украину, и сейчас использует удобрения в качестве фактора экономической гибридной войны против Украины. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, пишет ZIK.

Как отметил руководитель министерства, нужно понимать, что есть краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные связи с Россией. «И те связи, от которых мы не можем отказаться сразу, постепенно планово заменим. В частности, закупали часть угля из Пенсильвании», — пояснил Вадим Черныш.

При этом министр признал, что преимущественно рост торговли с РФ идет за счет угля. Ведь раньше Украина не закупала уголь, а просто вывозила его из Донбасса на контролируемую территорию.

«Поскольку теперь мы не имеем этого угля, то должны покупать. Но производит его не так много стран, среди них — Россия. Конечно, это плохо, что за счет этого увеличивается товарооборот с РФ. Но переход занимает определенное количество времени, ведь сейчас переводятся все турбины на газовую группу угля. И, конечно, это надо делать быстрее. К тому же, Российская Федерация очень четко знает, как экономически можно повлиять на Украину. Сейчас она использует удобрения как фактор экономической гибридной войны против Украины», — констатировал Вадим Черныш.

По информации министра, иностранные производители минеральных удобрений увеличили поставки продукции в Украину на 57% по сравнению с прошлым годом, несмотря на введенные антидемпинговые пошлины, прежде всего — против Российской Федерации.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ноябре во Франции задержали беглого украинского коррупционера. Ему ставят в вину то, что более 12 млн евро, перечисленные как предоплата за минеральные удобрения, сначала были присвоены «бизнесменом», а затем переведены в офшоры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter