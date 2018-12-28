Путину не позволят превратить Азовское море в «русское озеро», — Администрация президента

Украина

Запад не позволит президенту России Владимиру Путину превратить Черное или Азовское море в «русское озеро». Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель Главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан, комментируя захват в плен украинских моряков в Керченском проливе.

По его словам, Кремль из-за санкций и больших дипломатических усилий Запада взял паузу в агрессии против Украины, но эта пауза «не должна нас обманывать».

«Атака на украинские, огонь на поражение, который велся в нейтральных водах против буксира, попытка потопить буксир, абсолютно пиратское задержание этих военнослужащих, отказ им в статусе военнопленных, абсолютная фантасмагория, рассказ о том, что они хотели подорвать Крымский мост — это ни в какие ворота не лезет», — подчеркнул чиновник.

По словам Рубана, визит в Украину спецпредставителя США Курта Волкера «продемонстрировал Путину рискованность того курса, которым он идет».

«Самое главное, что мы услышали от мировой дипломатии — никто не разрешит Путину превратить Азовское или Черное море в русское озеро. Если Путин и дальше будет настаивать — придут корабли других стран. Они покажут россиянам, что одно дело — попробовать потопить украинский буксир, а давайте посмотрим, насколько он будет храбрым в других ситуациях», — отметил он.

Напомним, утром 25 ноября украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Вблизи Керченского пролива их перехватили четыре пограничных корабля РФ, хотя, по данным ВМС Украины, о переходе корабельной группы российскую сторону уведомили заранее. Украинская корабельная группа решила продолжить ход. Когда она подошла к Керченскому проливу, Россия объявила, что переход закрыт в обе стороны из-за схода на мель танкера. Около 19:00 корабельная группа ВМС ВСУ двинулась на выход из пролива. Российские корабли начали преследование, российский пограничный корабль «Дон» протаранил буксир «Яны Капу», а затем россияне открыли огонь на поражение и захватили украинские корабли и их экипажи — все 24 человека.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе, в том числе — о предложении Украины установить пункт специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Керчи.

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