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Повысят не всем: Розенко рассказал о деталях новой пенсионной программы
Повышение пенсий, которое стартует с 1 января 2019 года, затронет только примерно 2 миллиона пенсионеров. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире одного из телеканалов.
«С 1 января для пенсионеров, и первое у нас — для полумиллиона военных пенсионеров будет сделан очередной перерасчет пенсии. У нас стартует новая пенсионная программа перерасчета пенсий в зависимости от минимальной зарплаты. Это будет касаться примерно 2 млн пенсионеров, которым с 1 января будут перерасчитаны пенсии», — рассказал он.
По словам вице-премьера, речь идет о людях, которые достигли возраста в 65 лет и имеют трудовой стаж 35 лет (у мужчин) и 30 лет — у женщин. Этим людям размер пенсионных выплат будет увеличен примерно на 157 грн.
Он рассказал, что перерасчет по новой пенсионной программе будет производиться в зависимости от минимальной зарплаты.
Напомним, что согласно информации Пенсионного фонда, уже начат перерасчет пенсий для силовиков. Пенсии перерасчитали 480 тыс. военных (90% от общего количества военных пенсионеров в Украине). Поэтапное повышение пенсий силовиков продлится до 2020 года. Также напомним, что Кабинет министров Украины утвердил порядок финансового аудита Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», информация о выплате пенсий за декабрь 2018 года и январь 2019 года одним платежом в декабре является не достоверной. В декабре пенсионеры получат выплаты за декабрь, а в январе — за январь.
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