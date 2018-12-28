Ани Лорак подарила свой голос жене пиарщика Путина

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, которая разводится с мужем в киевском суде, ведет активную гастрольную и светскую жизнь в Москве. Она не просто там живет и работает, но и водит дружбу с женой главного пиарщика Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова известной фигуристкой Татьяной Навкой. Украинская певица приняла участие в ее новом ледовом шоу «Аленький цветочек». Она озвучила героиню сказки Настеньку, которую на льду воплотила Навка. В мюзикле также исполняют партии Николай Басков, Филипп Киркоров, Григорий Лепс.

Каролина пришла на премьеру с дочерью Софией и мило позировала на камеры. А после разместила в Instagram радостный пост.

«Поздравляю Татьяну Навку и всю большую команду профессионалов с премьерой шоу „Аленький цветочек“. Мне было очень приятно стать частью сказки и озвучить роль Настеньки. Верьте в сказку! И помните — зорко одно лишь сердце!» — написала певица.

Напомним, Ани Лорак сейчас находится в процессе развода. На заседание суда 24 декабря в Киеве ни она, ни ее муж-изменщик Мурат не явились, их интересы представляли адвокаты. Заседание прошло в закрытом режиме, после чего заявление о разводе исчезло из реестра суда на сайте.

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