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Ани Лорак подарила свой голос жене пиарщика Путина
Популярная украинская певица Ани Лорак, которая разводится с мужем в киевском суде, ведет активную гастрольную и светскую жизнь в Москве. Она не просто там живет и работает, но и водит дружбу с женой главного пиарщика Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова известной фигуристкой Татьяной Навкой. Украинская певица приняла участие в ее новом ледовом шоу «Аленький цветочек». Она озвучила героиню сказки Настеньку, которую на льду воплотила Навка. В мюзикле также исполняют партии Николай Басков, Филипп Киркоров, Григорий Лепс.
Каролина пришла на премьеру с дочерью Софией и мило позировала на камеры. А после разместила в Instagram радостный пост.
«Поздравляю Татьяну Навку и всю большую команду профессионалов с премьерой шоу „Аленький цветочек“. Мне было очень приятно стать частью сказки и озвучить роль Настеньки. Верьте в сказку! И помните — зорко одно лишь сердце!» — написала певица.
Напомним, Ани Лорак сейчас находится в процессе развода. На заседание суда 24 декабря в Киеве ни она, ни ее муж-изменщик Мурат не явились, их интересы представляли адвокаты. Заседание прошло в закрытом режиме, после чего заявление о разводе исчезло из реестра суда на сайте.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
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