Знает нападавшего: источник раскрыл важную деталь избиения DZIDZIO

Шоу-бизнес

Стала известна новая деталь нападения на известного украинского актера и исполнителя Михаила Хому. «ФАКТАМ» удалось узнать, что артист знал одного из нападавших. Его и сообщника ищет полиция. Состояние DZIDZIO пока оценивают медики. О травмах и последствиях будет известно после полного обследования.

Напомним, пятницу утром, 28 декабря, в Киеве неизвестные напали на артиста Михаила Хому. По информации источников «ФАКТОВ», инцидент произошел возле радиостанции «Хит FM» на улице Викентия Хвойки.

Артиста избили прямо посреди улицы. Собеседники «ФАКТОВ» в правоохранительных органах отметили, что нападавшие скрылись на автомобиле Mercedes, по городу объявлен план «перехват».

«Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места событий. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь», — кратко написала представитель артиста Лилия Слюсар в Facebook.

Напомним, DZIDZIO — популярный украинский певец и актер. За последние несколько лет выпустил два полнометражных фильма, которые окупили себя в прокате, а также клипы на собственные песни. Михайло Хома ранее не отличался конфликтными ситуациями. Однако, он судился со своим бывшим коллегой Лесиком (Олег Турко) и выиграл процесс.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter