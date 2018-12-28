Президентский рейтинг Порошенко вырос: Бекешкина озвучила свежие цифры

Политика

На выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года , проголосовать за Петра Порошенко готовы почти 14%. Относительно предыдущих опросов этот показатель вырос. Об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам общенационального опроса, сообщила глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Лидирует среди потенциальный кандидатов, как и раньше, Юлия Тимошенко.

По словам Бекешкиной, за Юлию Тимошенко намерены проголосовать 16,1% избирателей. Далее идут Петр Порошенко — 13,8%, Владимир Зеленский — 8,8%, Юрий Бойко — 8,4%, Анатолий Гриценко — 6,8%, Олег Ляшко — 6,9%, Евгений Мураев — 3,1%, Александр Шевченко — 2,9%, Святослав Вакарчук — 2,6%, Андрей Садовый — 2,4%. Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

Рост рейтинга Порошенко Бекешкина связывает с созданием в Украине поместной православной церкви , выбором ее главы и получением Томоса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласно данным исследований, которые провел социологический центр имени Михаила Драгоманова, во втором туре президентских выборов в Украине высокие шансы встретиться имеют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко . За них готовы проголосовать соответственно 17,3 и 14,4 процента украинцев, которые планируют прийти на избирательные участки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter