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Президентский рейтинг Порошенко вырос: Бекешкина озвучила свежие цифры
На выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года, проголосовать за Петра Порошенко готовы почти 14%. Относительно предыдущих опросов этот показатель вырос. Об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам общенационального опроса, сообщила глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Лидирует среди потенциальный кандидатов, как и раньше, Юлия Тимошенко.
По словам Бекешкиной, за Юлию Тимошенко намерены проголосовать 16,1% избирателей. Далее идут Петр Порошенко — 13,8%, Владимир Зеленский — 8,8%, Юрий Бойко — 8,4%, Анатолий Гриценко — 6,8%, Олег Ляшко — 6,9%, Евгений Мураев — 3,1%, Александр Шевченко — 2,9%, Святослав Вакарчук — 2,6%, Андрей Садовый — 2,4%. Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.
Рост рейтинга Порошенко Бекешкина связывает с созданием в Украине поместной православной церкви, выбором ее главы и получением Томоса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласно данным исследований, которые провел социологический центр имени Михаила Драгоманова, во втором туре президентских выборов в Украине высокие шансы встретиться имеют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко. За них готовы проголосовать соответственно 17,3 и 14,4 процента украинцев, которые планируют прийти на избирательные участки.
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