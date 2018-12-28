27.45 31.24 34.68
Киев: +1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Президентский рейтинг Порошенко вырос: Бекешкина озвучила свежие цифры

12:38 28 декабря 2018   122
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

На выборах президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года, проголосовать за Петра Порошенко готовы почти 14%. Относительно предыдущих опросов этот показатель вырос. Об этом сегодня на брифинге, посвященном итогам общенационального опроса, сообщила глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Лидирует среди потенциальный кандидатов, как и раньше, Юлия Тимошенко.

По словам Бекешкиной, за Юлию Тимошенко намерены проголосовать 16,1% избирателей. Далее идут Петр Порошенко — 13,8%, Владимир Зеленский — 8,8%, Юрий Бойко — 8,4%, Анатолий Гриценко — 6,8%, Олег Ляшко — 6,9%, Евгений Мураев — 3,1%, Александр Шевченко — 2,9%, Святослав Вакарчук — 2,6%, Андрей Садовый — 2,4%. Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

Рост рейтинга Порошенко Бекешкина связывает с созданием в Украине поместной православной церкви, выбором ее главы и получением Томоса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что согласно данным исследований, которые провел социологический центр имени Михаила Драгоманова, во втором туре президентских выборов в Украине высокие шансы встретиться имеют действующий глава государства Петр Порошенко и лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко. За них готовы проголосовать соответственно 17,3 и 14,4 процента украинцев, которые планируют прийти на избирательные участки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...

Киев
+1

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины