27.49 / 27.82 31.23 / 31.80
Киев: +2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Тело нашли в багажнике с пакетом на голове: в Украине зверски убили инспектора рыбохраны

14:12 28 декабря 2018   190
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на тенденцию к снижению преступности в Украине, случаи тяжких преступлений продолжают фиксироваться. В селе Песчаное Черкасской области местные жители обнаружили автомобиль с телом столичного рыбинспектора в багажнике. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает УНН, подозрительный автомобиль стоял на одной из сельских улиц. Машину бросили с включенными фарами, водитель долгое время не появлялся.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили в багажнике труп мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительной информации, погибший — бывший инспектор рыбоохранного патруля в Киеве.

Напомним, ранее на границе с Молдовой при загадочных обстоятельствах погиб пограничник, а под Кропивницким охота закончилась убийством полицейского.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
+2

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 743 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины