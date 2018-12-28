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Тело нашли в багажнике с пакетом на голове: в Украине зверски убили инспектора рыбохраны
Несмотря на тенденцию к снижению преступности в Украине, случаи тяжких преступлений продолжают фиксироваться. В селе Песчаное Черкасской области местные жители обнаружили автомобиль с телом столичного рыбинспектора в багажнике. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщает УНН, подозрительный автомобиль стоял на одной из сельских улиц. Машину бросили с включенными фарами, водитель долгое время не появлялся.
Полицейские, прибывшие на место, обнаружили в багажнике труп мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительной информации, погибший — бывший инспектор рыбоохранного патруля в Киеве.
Напомним, ранее на границе с Молдовой при загадочных обстоятельствах погиб пограничник, а под Кропивницким охота закончилась убийством полицейского.
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