Происшествия

Тело нашли в багажнике с пакетом на голове: в Украине зверски убили инспектора рыбохраны

Несмотря на тенденцию к снижению преступности в Украине, случаи тяжких преступлений продолжают фиксироваться. В селе Песчаное Черкасской области местные жители обнаружили автомобиль с телом столичного рыбинспектора в багажнике. Полиция начала расследование по статье об умышленном убийстве (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает УНН, подозрительный автомобиль стоял на одной из сельских улиц. Машину бросили с включенными фарами, водитель долгое время не появлялся.

Полицейские, прибывшие на место, обнаружили в багажнике труп мужчины с полиэтиленовым пакетом на голове. По предварительной информации, погибший — бывший инспектор рыбоохранного патруля в Киеве.

Напомним, ранее на границе с Молдовой при загадочных обстоятельствах погиб пограничник, а под Кропивницким охота закончилась убийством полицейского.

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