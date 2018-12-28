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Украина

В Украине сделали важное заявление о проходе кораблей через Керченский пролив

13:44 28 декабря 2018   290
Керченский мост
Инф. «ФАКТОВ»

Украина не откажется от права свободного прохода кораблей через Керченский пролив. Понаблюдав за переходом украинских военных кораблей — поисково-спасательного «Донбасса» и буксира «Корец» из Одессы в Мариуполь, Россия провокационно напала на катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», чтобы сорвать планы Украины по использованию Керченского пролива.

Как передает пресс-служба Минобороны, об этом в эфире «ZIK» заявил министр обороны Украины Степан Полторак. «Первый и второй переходы никак не отличались по организации и подготовке, — отметил руководитель оборонного ведомства. - Российская Федерация посмотрела на то, что в наших планах дальнейшие проходы через Керченский пролив и есть желание усилить группировку в Азовском море, поэтому они как раз и использовали вторую попытку для того, чтобы осуществить провокацию с кораблями».

При этом Степан Полторак заявил, что украинские корабли продолжат ходить через Керченский пролив. «Будет и 20, и 30, и 100, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь и Бердянск — наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики», — заявил он и добавил: «Мы точно не откажемся от нашего права свободного прохода через Керченский пролив с соблюдением всех международных норм и права».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время заседания Собеза президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов, в том числе военными кораблями.

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