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Синоптик рассказала, когда в Украине усилятся морозы
В последний уик-энд 2018 года ночью температура воздуха составит от -2 до -9 градусов, в Харьковской, Сумской, Луганской и Черниговской областях — местами до -10−14 градусов. Ранее сообщалось, что в Украину пришел циклон с северо-востока Европы Uta.
«В дневные часы 29−30 декабря ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке -3−7 градусов. В западных областях и в южной части ночью около нуля, днем 1 + 5 градусов», — такой прогноз погоды в Украине дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, осадки будут периодические, небольшие — снег или дождь, в зависимости от температуры воздуха.
29−30 декабря в Киеве будет преимущественно облачная влажная погода, с периодическими небольшими осадками. Ночью в столице -2−4 градуса, в ночь на воскресенье до -7 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +2 до -2 градусов.
«В Киеве ночью 1 января 2019 ожидается -3−5 градусов, местами возможен небольшой снег. 2 января в Украине, кроме южной части, усилятся осадки и ветер. А 3 января усилятся морозы», — прогнозирует Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению народного синоптика Леонида Горбаня, оттепель в Украину придет не раньше 5 января, а начнется 2019 год с небольших морозов.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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