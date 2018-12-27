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Общество

Встречайте новый циклон: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

11:19 27 декабря 2018   110
Снег с дождем
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 28 декабря, с территории Украину уйдет циклон Tete, который сменит идущий с северо-востока Европы циклон Uta. Он принесет с собой дожди и мокрый снег.

Такой прогноз погоды в Украине дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, без осадков обойдется лишь крайний восток, где будет просто плотная облачность. «Дожди — потому, что температура воздуха в течение дня составит 0 + 5 градусов. Разве что в восточных областях от 0 до -3 градусов мороза. А ночью на востоке даже -3−7 градусов. Мокрый снег организует налипание мокрого снега, поэтому всем путешественникам — особое внимание на дорогах!» — предупреждает синоптик

В Киеве 28 декабря — дождь, мокрый снег, температура воздуха будет колебаться около нуля.

Что же касается погоды в новогоднюю ночь, то температура воздуха составит 0−5 градусов мороза, на северо-востоке до -7−10 градусов. Небольшой снег пройдет на западе, севере и в Винницкой области. На юге, востоке и в большинстве центральных областей — без существенных осадков.

Эксклюзивный материал о том, какая погода ждет украинцев в праздничные дни, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «То снег, то дождь: какой будет погода на Новый год и Рождество».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», высота снежного покрова в Карпатах местами достигает более 100 сантиметров.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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