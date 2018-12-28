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Под Львовом простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ (фото)
В Львовской области простились с погибшим на Донбассе бойцом ВСУ Евгением Тоненковым (позывной «Сталкер»). Боец скончался в госпитале, куда его доставили с ранением головы.
28-летний боец был смертельно ранен снайпером в районе села Крымское (Луганская область). Как сообщают в Львовской облгосадминстрации, Евгений Тоненков, уроженец Мариуполя, жил в Николаевском районе на Львовщине. В сентябре 2018 года он вместе с супругой подписал контракт с 10-той отдельной горно-штурмовой бригадой. У погибшего осталась жена и четырехлетний сын.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на 46-ом году жизни от болезни умер боец батальона «Волынь» и 14-ой бригады Скорупский Игорь Лаврентиевич (позывной «Моцный»).
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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