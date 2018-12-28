В Киеве мать утопила детей: эксперты сделали неожиданный вывод о причинах убийства

Происшествия

В деле киевлянки, утопившей своих двоих детей в озере, новый поворот. Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, объяснившие поведение женщины. Речь идет об убийстве, произошедшем в октябре 2017 года. 36-летняя Екатерина, которая сама работала воспитательницей в детском садике, утром привела 6-летнюю дочь и 5-летнего сына к озеру, завела обоих в воду и держала там до тех пор, пока они не утонули. О произошедшем стало известно после того, как детей начал разыскивать их отец — бывший муж Екатерины.

Саму Екатерину нашли недалеко от Чернигова в неадекватном состоянии. Сначала она сказала полицейским, что ее дети «пошли купаться на озеро». А когда тела детей нашли водолазы, сказала, что «утопила их, чтобы спасти от конца света».

Коллеги Екатерины не могли найти объяснение ее страшному поступку. Рассказывали, что женщина устроилась на работу в детский сад, чтобы быть рядом со своими детьми. По их словам, она была заботливой матерью и прекрасной воспитательницей.

Сразу после произошедшего женщину арестовали. На суде, где Екатерине избирали меру пресечения, она держалась безэмоционально. Позже ее поместили в клинику для прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Сейчас стали известны выводы экспертов.

- Экспертиза установила, что в момент совершения преступления женщина была неосудной, — сообщила «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Она не отдавала отчет своим действиям из-за психического заболевания. В таком же состоянии она пребывает и сейчас. Психиатр рекомендовал применить к ней принудительные меры медицинского характера, поэтому пока что подозреваемая остается в медучреждении закрытого режима.

Однако, по словам Надежды Максимец, это еще не означает, что женщина избежит ответственности.

- Расследование уголовного производства продолжается, — уточнила Надежда Максимец. — Сейчас проводятся экспертизы по найденным в озере трупам детей. Это сложные исследования, проведение которых длится не один месяц. Когда мы получим результаты этих экспертиз, будут приняты дальнейшие процессуальные решения. Подозреваемая до тех пор останется в медучреждении.

Выяснилось, что близких друзей в Киеве у Екатерины не было. До 2014 года она вместе с мужем и детьми жила в Крыму. В столицу переехала всего несколько лет назад ради мужа, которому предложили здесь работу (мужчина работает программистом). Полтора года назад они с мужем развелись. Дети остались с Екатериной, но отец участвовал в их воспитании.

Знакомая Екатерины, которая общалась с ней в последнее время, рассказала «ФАКТАМ», что иногда замечала в поведении женщины странности.

- Я не психиатр, но кое-что можно было заметить, не будучи специалистом, — сказала «ФАКТАМ» женщина. — Катя была очень нервной, тревожной. У нее это началось еще до развода с мужем. Когда она начинала о нем говорить, в ее глазах появлялись слезы. С виду они были абсолютно нормальной семьей. Муж работал, а Катя в основном сидела с детьми. Она много занималась их развитием, водила ребят на всевозможные секции. На себя времени не хватало. Отсюда, наверное, и появились комплексы. Катя почему-то панически боялась, что муж от нее уйдет. Несколько раз признавалась, что на фоне его молодых коллег (в Киеве он работал на фирме) чувствует себя не в своей тарелке. Мол, на работе муж окружен привлекательными не обремененными семейными заботами девушками, а ей некогда думать о своей внешности. Катя переживала, что муж ее стыдится. Как было на самом деле, не знаю. Но допускаю, что она не раз его в этом упрекала. Он, насколько я знаю, даже отводил ее к стилисту, чтобы ей подобрали хороший гардероб… Было видно, что Катю разъедали изнутри ее комплексы, она была подавлена. К тому же ей не с кем было поговорить по душам. Она довольно замкнутый человек, а вся ее родня осталась в Крыму.

В результате произошло то, чего Катя больше всего боялась — муж подал на развод. А после развода у него почти сразу появилась молодая жена, которая вскоре родила ему ребенка. Тем не менее он продолжал участвовать в воспитании их с Катей детей. Приезжал, давал им денег, оплачивал съемную квартиру. Но часто вместе с ним приезжала его новая жена, ее видели соседи. Катя впала в депрессию. Стала еще более замкнутой, все держала в себе. В садике, где она работала, говорят, что не заметили в ее поведении ничего странного. Но, насколько мне известно, Катя не веда ни с кем из коллег задушевных бесед и не рассказывала, что у нее на душе. При этом Катя оставалась хорошей мамой. Все также заботилась о детях, посвящала им все время. Возможно, она в какой-то момент решила, что все всем виноваты дети или же хотела так отомстить своему бывшему мужу… Наверное, это действительно психическое заболевание. Поступок Кати страшный, но лично мне все равно ее жаль.

Ранее стилист, к которой несколько лет назад обращалась Екатерина, рассказывала «ФАКТАМ» подробности об этой женщине и ее семье. Буквально через несколько дней после убийства детей в Киеве, похожая ситуация произошла в Черниговской области. Повесилась 35-летняя женщина, а ее двоих детей нашли мертвыми. Причины случившегося устанавливаются до сих пор.

Также «ФАКТЫ» сообщали, что в Одесской области мать убила своего четырехмесячного ребенка.

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