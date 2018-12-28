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"Время и Стекло" растрогали новой лирической песней (видео)
Популярная украинская группа «Время и Стекло», представившая недавно клип «Песня про лицо», вновь порадовала поклонников новой работой. Додо и Позитив удивили лирической песней о любви «Финальные титры».
Лирик-видео опубликовано на Youtube-канале группы. Трогательная песня стала саундтреком к комедии «Я, Ты, Он, Она», в которой Надя Дорофеева сыграла одну из главных ролей.
«Песня была написана до начала съемок. Так случилось, что я поставила ее демо-версию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет саундтреком! Удивительно, как точно и глубоко в ней пересказывается смысл фильма языком музыки. Но, чтобы на 100 процентов ощутить атмосферу, нужно сначала посмотреть «Я, ты, он, она», а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать «Финальные титры», — говорит Дорофеева.
Слова песни написал продюсер группы Алексей Потапенко (Потап), а Позитив создал музыку.
«Когда я писал проигрыш, перед глазами была пара любящих друг друга людей, которые по каким-то причинам не могут быть вместе, но и не могут расстаться. Это иллюстрация одного шага навстречу, и нескольких шагов назад», — рассказал Позитив.
Новая композиция пришлась по душам поклонникам, которые давно ждали от группы чего-то романтического. «Наконец-то. Я вспомнила какая группа была раньше, 8 лет назад… По чаще бы такое. Спасибо вам, это то, чего нам не хватало, и то, чего мы ждали годами…», — пишут в сети.
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